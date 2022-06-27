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Экономика

Минсельхоз прогнозирует увеличение производства говядины в России в 2022 году

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В России в 2022 г. ожидается рост производства говядины благодаря «беспрецедентным» мерам поддержки со стороны государства, сообщила пресс-служба Минсельхоза в своем Telegram-канале .

«Животноводам возмещаются затраты на производство продукции, приобретение молодняка, технологическую модернизацию объектов, совершенствование работы в области племенного животноводства. Востребован механизм льготного кредитования — производители могут получить займы на приобретение кормов, техники, ветеринарных препаратов, строительство и модернизацию животноводческих комплексов», – говорится в сообщении.

Кроме того, были введены нулевые импортные пошлины, которые привели к увеличению доступности говядины для россиян и снижению темпов роста цен на данный вид мяса на фоне значительного повышения себестоимости производства. В то же время с начала года в стране не наблюдается роста отпускных цены на крупный рогатый скот.

«В результате производство крупного рогатого скота (в живом весе) в этом году находится на уровне, сопоставимом с прошлогодним. Сложившаяся структура рынка мяса и мясопродуктов позволяет прогнозировать увеличение объемов говядины по итогам 2022 года», – добавили в Минсельхозе.

По информации «Коммерсанта», российские фермеры посчитали невыгодным выращивание крупного рогатого скота из-за низкой закупочной цены после появления на рынке импортного мяса, цена которого дешевле на четверть. Такая ситуация произошла после введения нулевой пошлины, которая должна была увеличить предложение на рынке, но теперь может привести к сокращению внутреннего производства и вызвать увеличение зависимости внутреннего рынка от импорта говядины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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