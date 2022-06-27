Минсельхоз прогнозирует увеличение производства говядины в России в 2022 году

Кроме того, были введены нулевые импортные пошлины, которые привели к увеличению доступности говядины для россиян и снижению темпов роста цен на данный вид мяса на фоне значительного повышения себестоимости производства. В то же время с начала года в стране не наблюдается роста отпускных цены на крупный рогатый скот.