Мишустин одобрил создание инновационной ОЭЗ во Владимирской области

На территории Владимирской области с 2020 г. уже действует ОЭЗ «Доброград-1». На данный момент там зарегистрировано 5 резидентов. Участники зоны должны будут выпускать технические средства для реабилитации инвалидов, товары для сна, тепловые насосы и другую продукцию. Ввод первых заводов в эксплуатацию назначен на IV квартал 2022 г. Согласно информации на официальном сайте ОЭЗ, ожидается, что общий объем инвестиций пяти резидентов составит 4 млрд руб., сроки вложений не указаны.