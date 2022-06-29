Мишустин одобрил создание инновационной ОЭЗ во Владимирской области
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил предложение губернатора Владимирской области Александра Авдеева создать в регионе еще одну особую экономическую зону.
«Вы меня убедили. То, что мы сегодня увидели, я буду лично поддерживать. Нужно конкретную заявку правильно оформить, подать ее. Я думаю, особой экономической зоне здесь быть», – отреагировал Мушустин на предложение Авдеева об учреждении в Киржаче ОЭЗ.
Глава субъекта представил концепцию образования ОЭЗ на базе уже существующего технопарка «Иксэл» в Киржаче. Согласно презентации, власти региона ожидают приток инвестиций в ОЭЗ в размере 26 млрд руб. в 2022–2031 гг. Предприятия кластера обеспечат в этот период 16 млрд дополнительных налоговых отчислений и сгенерируют 5000 новых рабочих мест.
Для создания особой экономической зоны потребуется дополнительный участок примерно в 300 га и подведение коммуникаций. Согласно презентации, планируется создания в ОЭЗ производства, например, трубчатых электрических нагревательных элементов (ожидаемый объем выпуска – 1,66 млн единиц), теплообменников (170 000 единиц), полиуретановых плит и комплектующих для систем вентиляции и кондиционирования (100 000) и т. д.
Мишустин положительно оценил уже существующие на территории технопарка производства. «На сегодняшний день, действительно, то импортозамещение, которое вы показали по производству конвекторов и тепловых изоляционных устройств, батарей, впечатляет», – сказал председатель правительства губернатору региона.
Статус ОЭЗ дает резидентам этих зон такие льготы, как пониженные ставки налога на прибыль или полное отсутствие такого налога, отмена уплаты налога на имущество рецензента, отмена уплаты земельного налога на 5 лет, уменьшенные тарифы страховых взносов, а также упрощенная система регистрации предприятий.
На территории Владимирской области с 2020 г. уже действует ОЭЗ «Доброград-1». На данный момент там зарегистрировано 5 резидентов. Участники зоны должны будут выпускать технические средства для реабилитации инвалидов, товары для сна, тепловые насосы и другую продукцию. Ввод первых заводов в эксплуатацию назначен на IV квартал 2022 г. Согласно информации на официальном сайте ОЭЗ, ожидается, что общий объем инвестиций пяти резидентов составит 4 млрд руб., сроки вложений не указаны.