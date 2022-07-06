Песков оценил вероятность поддержки Казахстаном санкций против России

Песков отметил, что правительства России и Казахстана находятся в постоянном контакте и планируют расширять взаимодействие друг с другом. «Напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из-за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий, так далее и тому подобное. Поэтому пока вот из чего мы исходим», — отметил он. По словам Пескова, Казахстан «безусловно» остается для России дружественной страной.