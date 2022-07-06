Песков оценил вероятность поддержки Казахстаном санкций против России
Москва исходит из того, что Казахстан пока не принимал решений о запрете экспорта в Россию части товаров, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее минфин республики вынес на общественное обсуждение проект такого приказа.
Песков отметил, что правительства России и Казахстана находятся в постоянном контакте и планируют расширять взаимодействие друг с другом. «Напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из-за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий, так далее и тому подобное. Поэтому пока вот из чего мы исходим», — отметил он. По словам Пескова, Казахстан «безусловно» остается для России дружественной страной.
Ранее министерство финансов Казахстана опубликовало проект приказа, в котором предлагается запретить экспорт в Россию некоторых товаров. Их полный список пока неизвестен, но предполагается, что речь идет о товарах из западных стран, которые ограничили экспорт в Россию. В случае утверждения инициативы грузы с санкционными товарами не смогут пересечь границу республики.
До этого, в июне, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Казахстан не отказывается от союзнических обязательств перед Россией, однако республика не будет нарушать действующий санкционный режим. При этом глава государства отметил, что Казахстан «ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств».