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Токаев пообещал следовать санкциям Запада против России

Ведомости

Казахстан не отказывается от союзнических обязательств перед Россией, однако республика не будет нарушать действующий санкционный режим, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — подчеркнул Токаев.

При этом глава государства отметил, что Казахстан «ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств». Он выразил уверенность в том, что Россия справится с нынешними трудностями благодаря своей экономике. «Россия, как показывает опыт прошлого, очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях», — заключил он.

В начале апреля первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не будет помогать России обходить введенные против нее санкции со стороны США и стран Евросоюза. По его словам, Казахстан продолжит вести торговлю с Россией, инвестировать в страну и привлекать для нее инвестиции. При этом правительство сделает все, чтобы контролировать санкционные товары.

После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел шесть пакетов санкций. Европейские страны договорились о поэтапном запрете на покупку, импорт или транспортировку нефти и некоторых нефтепродуктов из России.

Ранее по теме: Казахстан не будет помогать России в обходе санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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