Токаев пообещал следовать санкциям Запада против России

В начале апреля первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не будет помогать России обходить введенные против нее санкции со стороны США и стран Евросоюза. По его словам, Казахстан продолжит вести торговлю с Россией, инвестировать в страну и привлекать для нее инвестиции. При этом правительство сделает все, чтобы контролировать санкционные товары.