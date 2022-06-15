Токаев пообещал следовать санкциям Запада против России
Казахстан не отказывается от союзнических обязательств перед Россией, однако республика не будет нарушать действующий санкционный режим, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия-24».
«Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — подчеркнул Токаев.
При этом глава государства отметил, что Казахстан «ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств». Он выразил уверенность в том, что Россия справится с нынешними трудностями благодаря своей экономике. «Россия, как показывает опыт прошлого, очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях», — заключил он.
В начале апреля первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не будет помогать России обходить введенные против нее санкции со стороны США и стран Евросоюза. По его словам, Казахстан продолжит вести торговлю с Россией, инвестировать в страну и привлекать для нее инвестиции. При этом правительство сделает все, чтобы контролировать санкционные товары.
После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел шесть пакетов санкций. Европейские страны договорились о поэтапном запрете на покупку, импорт или транспортировку нефти и некоторых нефтепродуктов из России.