Казахстан не будет помогать России в обходе санкций

При это Сулейменов отметил, что Казахстан продолжит вести торговлю с Россией, инвестировать в страну и привлекать для нее инвестиции. При этом правительство сделает все, чтобы контролировать санкционные товары. «Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции в Казахстан лицами или организациями, которые находятся под санкциями, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев. Показать, что у нас есть система, и эта система, к сожалению, останется здесь надолго», — заключил политик.