Казахстан не будет помогать России в обходе санкций
Казахстан не будет помогать России обходить введенные против нее санкции со стороны США и стран Евросоюза, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью порталу Euractiv.
Сулейменов заявил, что для Казахстана важно продемонстрировать европейским партнерам, что страна не станет инструментом России в вопросе обхода санкций. «Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», — подчеркнул он.
При это Сулейменов отметил, что Казахстан продолжит вести торговлю с Россией, инвестировать в страну и привлекать для нее инвестиции. При этом правительство сделает все, чтобы контролировать санкционные товары. «Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции в Казахстан лицами или организациями, которые находятся под санкциями, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев. Показать, что у нас есть система, и эта система, к сожалению, останется здесь надолго», — заключил политик.
2 марта в республике создали оперативный штаб по антикризисным мерам. В пресс-службе премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова отметили, что штаб будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Россию и их влиянием на экономику республики. В его состав вошли первые руководители ключевых государственных органов, представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты.
Страны Евросоюза, а также Канада, США и ряд других государств начали вводить экономические и персональные санкции против России в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля и начавшуюся 24 февраля военную операцию на Украине. В числе ограничений — закрытие воздушного пространства стран сообщества для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка международных резервов ЦБ — примерно $300 млрд оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.