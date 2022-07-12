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Экономика

Британцы потратили на бензин и коммунальные услуги на 25% и 40% больше обычного

Ведомости

Счета жителей Великобритании за бензин и коммунальные услуги в июне выросли на 25% и 40% соответственно в годовом выражении. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Британский консорциум розничной торговли. 

По данным Управления национальной статистики, расходы британцев на топливо увеличились на 70% по сравнению с февралем 2020 г., перед пандемией.

При этом расходы на товары для дома в июне снизились на 5,1% по сравнению с маем. Объемы продаж «падают до самого низкого уровня со времени всплеска пандемии, так как цены продолжают расти и гражданам приходится экономить», отмечает исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон. Специалисты связывают это с рекордной за 40 лет инфляцией в 9,1%, которая серьезно бьет по финансам домохозяйств.

При этом в Британском консорциуме розничной торговли подчеркивают, что их расчеты не были скорректированы с учетом максимального уровня инфляции. Это означает, что официальные данные, которые будут опубликованы в скором времени, продемонстрируют еще большее снижение объема продаж, отметили в компании.

В середине июня цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений: стоимость одного литра бензина в среднем составила $2,32, дизельного топлива – $2,42. Рост цен на топливо происходит на фоне роста мировых цен на нефть из-за санкций в отношении России и замедления логистических цепочек. Согласно прогнозу Банка Англии, осенью инфляция возрастет до 11%. Великобритания может столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных