Британцы потратили на бензин и коммунальные услуги на 25% и 40% больше обычного

При этом расходы на товары для дома в июне снизились на 5,1% по сравнению с маем. Объемы продаж «падают до самого низкого уровня со времени всплеска пандемии, так как цены продолжают расти и гражданам приходится экономить», отмечает исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон. Специалисты связывают это с рекордной за 40 лет инфляцией в 9,1%, которая серьезно бьет по финансам домохозяйств.