Британцы потратили на бензин и коммунальные услуги на 25% и 40% больше обычного
Счета жителей Великобритании за бензин и коммунальные услуги в июне выросли на 25% и 40% соответственно в годовом выражении. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Британский консорциум розничной торговли.
По данным Управления национальной статистики, расходы британцев на топливо увеличились на 70% по сравнению с февралем 2020 г., перед пандемией.
При этом расходы на товары для дома в июне снизились на 5,1% по сравнению с маем. Объемы продаж «падают до самого низкого уровня со времени всплеска пандемии, так как цены продолжают расти и гражданам приходится экономить», отмечает исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон. Специалисты связывают это с рекордной за 40 лет инфляцией в 9,1%, которая серьезно бьет по финансам домохозяйств.
При этом в Британском консорциуме розничной торговли подчеркивают, что их расчеты не были скорректированы с учетом максимального уровня инфляции. Это означает, что официальные данные, которые будут опубликованы в скором времени, продемонстрируют еще большее снижение объема продаж, отметили в компании.
В середине июня цены на топливо в Великобритании достигли рекордных значений: стоимость одного литра бензина в среднем составила $2,32, дизельного топлива – $2,42. Рост цен на топливо происходит на фоне роста мировых цен на нефть из-за санкций в отношении России и замедления логистических цепочек. Согласно прогнозу Банка Англии, осенью инфляция возрастет до 11%. Великобритания может столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х гг.
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