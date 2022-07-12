Хорватия присоединится к еврозоне с 2023 года
Совет министров экономики и финансов стран ЕС принял окончательное решение о присоединении Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 г., следует из заявления организации.
В документе отмечается, что обменный курс нынешней хорватской валюты (куны) по отношению к евро устанавливается на уровне 7,53450 куны за один евро.
Хорватия стала 20-й страной, вступившей в еврозону. В начале июня Еврокомиссия решила, что Хорватия соответствует всем экономическим критериям, необходимым для присоединения к зоне евро.
Хорватия подала заявление на вступление в ЕС в 2003 г. и стала его полноправным членом только спустя 10 лет – в 2013 г. (после того, как в июне 2011 г. лидеры ЕС одобрили вступление Хорватии в сообщество). Прежде чем вступить в еврозону, страна должна минимум два года участвовать в составе европейского механизма установления обменных курсов (European Exchange Rate Mechanism, ERM II). В последние годы три национальных центральных банка участвовали в таком механизме — Болгарии, Дании и Хорватии.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.