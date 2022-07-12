Хорватия присоединится к еврозоне с 2023 года

Хорватия подала заявление на вступление в ЕС в 2003 г. и стала его полноправным членом только спустя 10 лет – в 2013 г. (после того, как в июне 2011 г. лидеры ЕС одобрили вступление Хорватии в сообщество). Прежде чем вступить в еврозону, страна должна минимум два года участвовать в составе европейского механизма установления обменных курсов (European Exchange Rate Mechanism, ERM II). В последние годы три национальных центральных банка участвовали в таком механизме — Болгарии, Дании и Хорватии.