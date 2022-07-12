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Экономика

Хорватия присоединится к еврозоне с 2023 года

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Совет министров экономики и финансов стран ЕС принял окончательное решение о присоединении Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 г., следует из заявления организации.

В документе отмечается, что обменный курс нынешней хорватской валюты (куны) по отношению к евро устанавливается на уровне 7,53450 куны за один евро.

Хорватия стала 20-й страной, вступившей в еврозону. В начале июня Еврокомиссия решила, что Хорватия соответствует всем экономическим критериям, необходимым для присоединения к зоне евро.

Хорватия подала заявление на вступление в ЕС в 2003 г. и стала его полноправным членом только спустя 10 лет – в 2013 г. (после того, как в июне 2011 г. лидеры ЕС одобрили вступление Хорватии в сообщество). Прежде чем вступить в еврозону, страна должна минимум два года участвовать в составе европейского механизма установления обменных курсов (European Exchange Rate Mechanism, ERM II). В последние годы три национальных центральных банка участвовали в таком механизме — Болгарии, Дании и Хорватии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных