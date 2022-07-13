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Экономика

В Берлине предложили отключить подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии

Ведомости

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предложила отключать подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената), после полуночи. Об этом сообщает агентство DPA.

«В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии», — заявила она. Гиффей уточнила, что ее инициатива не означает, что город должен погрузиться во тьму. По ее словам, нужно найти баланс между «требованиями безопасности» и необходимостью «болезненно» экономить электроэнергию. Мэр Берлина отметила, что речь идет об умеренных ограничениях: их будет легко реализовать и они существенно помогут сэкономить ресурсы.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что с предложением отключить подсветку Бранденбургских ворот и других достопримечательностей выступил лидер Свободной демократической партии (СвДП) в сенате Берлина Себастьян Чайя. Он также отмечал, что не стоит забывать о безопасности. По словам политика, следует отключить только подсветку, которая используется ради эстетики.

Проблемы с электроэнергией в Германии и других странах возникли на фоне введения санкций против России из-за начала спецоперации на Украине. По данным Евростата, в июне годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 8,6%. Сильнее всего подорожала энергия — на 41,9% в годовом выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных