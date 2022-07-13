В Берлине предложили отключить подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии

«В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии», — заявила она. Гиффей уточнила, что ее инициатива не означает, что город должен погрузиться во тьму. По ее словам, нужно найти баланс между «требованиями безопасности» и необходимостью «болезненно» экономить электроэнергию. Мэр Берлина отметила, что речь идет об умеренных ограничениях: их будет легко реализовать и они существенно помогут сэкономить ресурсы.