В Берлине предложили отключить подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии
Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предложила отключать подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената), после полуночи. Об этом сообщает агентство DPA.
«В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии», — заявила она. Гиффей уточнила, что ее инициатива не означает, что город должен погрузиться во тьму. По ее словам, нужно найти баланс между «требованиями безопасности» и необходимостью «болезненно» экономить электроэнергию. Мэр Берлина отметила, что речь идет об умеренных ограничениях: их будет легко реализовать и они существенно помогут сэкономить ресурсы.
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что с предложением отключить подсветку Бранденбургских ворот и других достопримечательностей выступил лидер Свободной демократической партии (СвДП) в сенате Берлина Себастьян Чайя. Он также отмечал, что не стоит забывать о безопасности. По словам политика, следует отключить только подсветку, которая используется ради эстетики.
Проблемы с электроэнергией в Германии и других странах возникли на фоне введения санкций против России из-за начала спецоперации на Украине. По данным Евростата, в июне годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 8,6%. Сильнее всего подорожала энергия — на 41,9% в годовом выражении.
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