Вице-премьер Румынии предрек Европе самую тяжелую зиму за 60 лет

Ситуация с поставками газа в Европу усугубилась в середине июня, когда «Газпром» сообщил, что две из четырех турбин в точке входа «Северного потока» перестали работать, из-за чего мощность трубопровода снизилась на 40%. Компания сообщила, что немецкая Siemens не вернула турбины для газопровода, которые «Газпром» отправил ей на ремонт. В Siemens заявили, что оборудование находится на ремонте в Канаде, а санкции страны запрещают возвращать его в Россию. В результате переговоров властей Канады и Германии Оттава решила вернуть турбину.