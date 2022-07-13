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Экономика

Вице-премьер Румынии предрек Европе самую тяжелую зиму за 60 лет

Ведомости

Наступающая зима может стать для всей Европы самой тяжелой за последние 60 лет, заявил в эфире телеканала B1TV вице-премьер Румынии Келемен Хунор.

«В первую очередь мы, Евросоюз, оплатим санкции против России. Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет, к сожалению, для всей Европы», — отметил он.

По словам политика, правительство страны сможет обеспечить около 80% потребности Румынии на рынке газа, около 2 млрд кубометров планируется покупать на рынке. Он подчеркнул, что конфликт на территории Украины будет длиться дольше, чем все думали, и это тоже отразится на Евросоюзе, однако санкции все же нужно было ввести, поскольку «других рычагов влияния не было».

Снижение поставок газа в Европу началось после 24 февраля, когда была объявлена спецоперация на Украине. Введенные против РФ санкции и контрсанкции России привели к остановке прокачки по газопроводу «Ямал – Европа» (мощность – 32,9 млрд куб. м в год). С начала мая Украина отклоняет заявки «Газпрома» на транзит через территорию ЛНР и ДНР.

Ситуация с поставками газа в Европу усугубилась в середине июня, когда «Газпром» сообщил, что две из четырех турбин в точке входа «Северного потока» перестали работать, из-за чего мощность трубопровода снизилась на 40%. Компания сообщила, что немецкая Siemens не вернула турбины для газопровода, которые «Газпром» отправил ей на ремонт. В Siemens заявили, что оборудование находится на ремонте в Канаде, а санкции страны запрещают возвращать его в Россию. В результате переговоров властей Канады и Германии Оттава решила вернуть турбину. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных