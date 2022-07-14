Алиханов сообщил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград
Рекомендации Еврокомиссии по транзиту грузов в Калининградскую область сняли более 80% ограничений, заявил губернатор Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».
«Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты», — подчеркнул Алиханов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, значительная часть грузов, до 700 000 т в год, все еще попадает под ограничения из-за сохранения запрета на автомобильные перевозки. Алиханов отметил, что власти будут добиваться снятия запрета на перевозки грузовыми автомобилями. Транзит по железной дороге должен возобновиться в ближайшие дни.
Накануне Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран — членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область. Согласно документу, санкционные товары можно провозить в Калининград железнодорожным транспортом, а транзит грузовым автомобильным транспортом остается под запретом. Также запрещен транзит товаров и технологий военного и двойного назначения, попавших под санкции.
18 июня Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область с остальной части России из-за санкций ЕС. Позднее страна перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.
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