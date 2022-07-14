Алиханов сообщил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград

По его словам, значительная часть грузов, до 700 000 т в год, все еще попадает под ограничения из-за сохранения запрета на автомобильные перевозки. Алиханов отметил, что власти будут добиваться снятия запрета на перевозки грузовыми автомобилями. Транзит по железной дороге должен возобновиться в ближайшие дни.