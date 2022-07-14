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Экономика

Алиханов сообщил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград

Ведомости

Рекомендации Еврокомиссии по транзиту грузов в Калининградскую область сняли более 80% ограничений, заявил губернатор Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».

«Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты», — подчеркнул Алиханов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, значительная часть грузов, до 700 000 т в год, все еще попадает под ограничения из-за сохранения запрета на автомобильные перевозки. Алиханов отметил, что власти будут добиваться снятия запрета на перевозки грузовыми автомобилями. Транзит по железной дороге должен возобновиться в ближайшие дни.

Накануне Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран — членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область. Согласно документу, санкционные товары можно провозить в Калининград железнодорожным транспортом, а транзит грузовым автомобильным транспортом остается под запретом. Также запрещен транзит товаров и технологий военного и двойного назначения, попавших под санкции.

18 июня Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область с остальной части России из-за санкций ЕС. Позднее страна перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных