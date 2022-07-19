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Bloomberg: Европа не сможет восстановить запасы газа к зиме из-за жары

Ведомости

Рекордная жара в странах Европы помешает им восстановить запасы газа в преддверии зимы, сообщил Bloomberg со ссылкой на консалтинговую компанию Rystad Energy. Издание отметило, что запасы газа в европейских хранилищах выросли с марта, однако все еще ниже нормы для этого времени года.

«Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет», — отметили аналитики.

По данным синоптиков, в понедельник и вторник температура может подняться до рекордных значений в некоторых частях Великобритании и Франции. Хотя это привело к увеличению производства солнечной энергии, жара также повышает спрос на охлаждение и приводит к росту цен на сжиженный природный газ.

По данным издания, 14 июля «Газпром» уведомил импортеров российского газа о форс-мажорных обстоятельствах, которые распространяются на поставки газа за последний месяц. Получение уведомления подтвердил Uniper. В середине июня российская компания сообщила о снижении мощности «Северного потока» на 40% из-за проблем с оборудованием.

В «Газпроме» рассказали, что отправили турбину на ремонт немецкой Siemens, однако она не вернула ее вовремя. В Siemens пояснили, что отправили турбину в Канаду, где ее произвели, однако санкции страны не позволяют вернуть оборудование России. В результате переговоров властей Германии и Канады последняя согласилась вернуть турбину. По данным «Коммерсанта», 17 июля ее отправили самолетом в Германию, а оттуда повезут в Россию через Финляндию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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