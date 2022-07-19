Bloomberg: Европа не сможет восстановить запасы газа к зиме из-за жары

В «Газпроме» рассказали, что отправили турбину на ремонт немецкой Siemens, однако она не вернула ее вовремя. В Siemens пояснили, что отправили турбину в Канаду, где ее произвели, однако санкции страны не позволяют вернуть оборудование России. В результате переговоров властей Германии и Канады последняя согласилась вернуть турбину. По данным «Коммерсанта», 17 июля ее отправили самолетом в Германию, а оттуда повезут в Россию через Финляндию.