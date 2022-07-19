Bloomberg: Европа не сможет восстановить запасы газа к зиме из-за жары
Рекордная жара в странах Европы помешает им восстановить запасы газа в преддверии зимы, сообщил Bloomberg со ссылкой на консалтинговую компанию Rystad Energy. Издание отметило, что запасы газа в европейских хранилищах выросли с марта, однако все еще ниже нормы для этого времени года.
«Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет», — отметили аналитики.
По данным синоптиков, в понедельник и вторник температура может подняться до рекордных значений в некоторых частях Великобритании и Франции. Хотя это привело к увеличению производства солнечной энергии, жара также повышает спрос на охлаждение и приводит к росту цен на сжиженный природный газ.
По данным издания, 14 июля «Газпром» уведомил импортеров российского газа о форс-мажорных обстоятельствах, которые распространяются на поставки газа за последний месяц. Получение уведомления подтвердил Uniper. В середине июня российская компания сообщила о снижении мощности «Северного потока» на 40% из-за проблем с оборудованием.
В «Газпроме» рассказали, что отправили турбину на ремонт немецкой Siemens, однако она не вернула ее вовремя. В Siemens пояснили, что отправили турбину в Канаду, где ее произвели, однако санкции страны не позволяют вернуть оборудование России. В результате переговоров властей Германии и Канады последняя согласилась вернуть турбину. По данным «Коммерсанта», 17 июля ее отправили самолетом в Германию, а оттуда повезут в Россию через Финляндию.
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