В ФАО сообщили об активном экспорте украинского зерна по суше
«Вместе с тем сейчас действительно стоит острая проблема вывоза украинского зерна из портов. Там сейчас остается порядка 5 млн тонн. ООН активно работает как с Москвой, так и с Киевом, чтобы решить эту проблему. То зерно уже, по сути, куплено, его ожидает потребитель. Значительная часть этого зерна идет на потребности международных гуманитарных операций. Например, Всемирная продовольственная программа активно закупает украинское зерно», — рассказал Кобяков. Он добавил, что зерно сейчас «достаточно активно вывозится по сухопутным каналам».
Он рассказал, что ФАО прогнозирует, что в 2022 г. на Украине соберут 20 млн т пшеницы — на 27% меньше среднего значения за пять лет. По мнению экспертов организации, до 20% засеянных площадей не будут убраны в результате гибели урожая из-за военных действий, а также из-за ограниченного доступа к полям, дефицита трудовой силы и отсутствия экономических ресурсов, в первую очередь — горючего. Урожай кукурузы ожидается на 30% ниже среднегодового, 24 млн т. Всего урожай на Украине ожидается в размере 51 млн т, что на 20-30% ниже, чем в среднем за последние годы. Кобяков добавил, что в России ожидается совокупный урожай в 128 млн т; урожай зерновых прогнозируется на 6% выше, чем в среднем за пять лет.
13 июля в Стамбуле состоялась первая четырехсторонняя встреча, посвященная «зерновому вопросу», с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. Тогда стороны договорились об открытии совместного координационного центра в Стамбуле. А генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш отмечал, что на встрече был сделан важный шаг на пути к обеспечению безопасного и надежного вывоза зерна с Украины через Черное море.
На этой неделе состоится еще одна встреча, на которой стороны могут подписать итоговый документ. Киев и Запад обвиняют в блокировке вывоза зерна Россию, Москва настаивает, что порты блокированы по той причине, что подходы к ним заминировала Украина.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса