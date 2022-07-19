В ФАО сообщили об активном экспорте украинского зерна по суше

Он рассказал, что ФАО прогнозирует, что в 2022 г. на Украине соберут 20 млн т пшеницы — на 27% меньше среднего значения за пять лет. По мнению экспертов организации, до 20% засеянных площадей не будут убраны в результате гибели урожая из-за военных действий, а также из-за ограниченного доступа к полям, дефицита трудовой силы и отсутствия экономических ресурсов, в первую очередь — горючего. Урожай кукурузы ожидается на 30% ниже среднегодового, 24 млн т. Всего урожай на Украине ожидается в размере 51 млн т, что на 20-30% ниже, чем в среднем за последние годы. Кобяков добавил, что в России ожидается совокупный урожай в 128 млн т; урожай зерновых прогнозируется на 6% выше, чем в среднем за пять лет.