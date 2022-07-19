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Экономика

В ФАО сообщили об активном экспорте украинского зерна по суше

Ведомости

Проблема вывоза зерновых с Украины по морю стоит довольно остро, однако зерно активно вывозят по суше, заявил глава бюро отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Москве Олег Кобяков в интервью РБК.

«Вместе с тем сейчас действительно стоит острая проблема вывоза украинского зерна из портов. Там сейчас остается порядка 5 млн тонн. ООН активно работает как с Москвой, так и с Киевом, чтобы решить эту проблему. То зерно уже, по сути, куплено, его ожидает потребитель. Значительная часть этого зерна идет на потребности международных гуманитарных операций. Например, Всемирная продовольственная программа активно закупает украинское зерно», — рассказал Кобяков. Он добавил, что зерно сейчас «достаточно активно вывозится по сухопутным каналам».

Он рассказал, что ФАО прогнозирует, что в 2022 г. на Украине соберут 20 млн т пшеницы — на 27% меньше среднего значения за пять лет. По мнению экспертов организации, до 20% засеянных площадей не будут убраны в результате гибели урожая из-за военных действий, а также из-за ограниченного доступа к полям, дефицита трудовой силы и отсутствия экономических ресурсов, в первую очередь — горючего. Урожай кукурузы ожидается на 30% ниже среднегодового, 24 млн т. Всего урожай на Украине ожидается в размере 51 млн т, что на 20-30% ниже, чем в среднем за последние годы. Кобяков добавил, что в России ожидается совокупный урожай в 128 млн т; урожай зерновых прогнозируется на 6% выше, чем в среднем за пять лет.

13 июля в Стамбуле состоялась первая четырехсторонняя встреча, посвященная «зерновому вопросу», с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. Тогда стороны договорились об открытии совместного координационного центра в Стамбуле. А генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш отмечал, что на встрече был сделан важный шаг на пути к обеспечению безопасного и надежного вывоза зерна с Украины через Черное море.

На этой неделе состоится еще одна встреча, на которой стороны могут подписать итоговый документ. Киев и Запад обвиняют в блокировке вывоза зерна Россию, Москва настаивает, что порты блокированы по той причине, что подходы к ним заминировала Украина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных