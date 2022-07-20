Власти Финляндии усилили ограничения на покупку земли россиянами
Власти Финляндии ужесточили ограничения на покупку земельных участков под предлогом обеспечения нацбезопасности, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на торгового представителя России в Хельсинки Антона Логинова. Ограничения затронут и россиян.
С 2020 г. иностранцы, которые не являются гражданами Евросоюза, и компании, 10% и более капитала которых владеют граждане и компании не из ЕС, должны получить лицензию от минобороны для покупки участков земли, объяснил Логинов.
«В 2022 г. в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», — пояснил он.
По его словам, российская сторона изначально считала лицензирование административным барьером, который создали в том числе для компаний с российскими инвестициями, которые активно работают на востоке Финляндии. Логинов добавил, что у многих россиян из Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга есть частная недвижимость в Финляндии.
После начала спецоперации на Украине Финляндия ввела ограничения: с 16 июня Хельсинки запретили ввоз физлицами нефтепродуктов в канистрах и других емкостях, а с 27 июня — ввоз крепкого алкоголя. Также ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто выступил за отказ Европы от газа и нефти из России.
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