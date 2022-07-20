Власти Финляндии усилили ограничения на покупку земли россиянами

По его словам, российская сторона изначально считала лицензирование административным барьером, который создали в том числе для компаний с российскими инвестициями, которые активно работают на востоке Финляндии. Логинов добавил, что у многих россиян из Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга есть частная недвижимость в Финляндии.