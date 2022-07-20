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Власти Финляндии усилили ограничения на покупку земли россиянами

Ведомости

Власти Финляндии ужесточили ограничения на покупку земельных участков под предлогом обеспечения нацбезопасности, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на торгового представителя России в Хельсинки Антона Логинова. Ограничения затронут и россиян.

С 2020 г. иностранцы, которые не являются гражданами Евросоюза, и компании, 10% и более капитала которых владеют граждане и компании не из ЕС, должны получить лицензию от минобороны для покупки участков земли, объяснил Логинов.

«В 2022 г. в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», — пояснил он.

По его словам, российская сторона изначально считала лицензирование административным барьером, который создали в том числе для компаний с российскими инвестициями, которые активно работают на востоке Финляндии. Логинов добавил, что у многих россиян из Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга есть частная недвижимость в Финляндии.

После начала спецоперации на Украине Финляндия ввела ограничения: с 16 июня Хельсинки запретили ввоз физлицами нефтепродуктов в канистрах и других емкостях, а с 27 июня — ввоз крепкого алкоголя. Также ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто выступил за отказ Европы от газа и нефти из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных