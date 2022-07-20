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Экономика

Инфляция в Великобритании побила 40-летний максимум

Ведомости

Инфляция в Великобритании в июне разогналась до 9,4% впервые с февраля 1982 г., передает Bloomberg со ссылкой на данные британского управления Национальной статистики.

Основная причина сильного роста инфляции заключается в резком удорожании топлива на 9,3% за месяц, отмечает агентство. Предполагается, что в октябре инфляция может достигнуть 11% из-за нового роста цен на энергоносители.

Накануне, 19 июля, профсоюзы, представляющие интересы работников государственного сектора, пригрозили работодателям забастовками, если начнутся массовые сокращения на фоне требования правительства повысить сотрудникам зарплаты. Опрос международной консалтинговой компании Deloitte показал, что многие ожидают рецессии экономики на фоне низкой покупательной способности населения.

Глава британского центробанка заявил, что из-за повышения цен регулятор может повысить в августе ключевую ставку сразу на полпункта впервые с 1997 г., чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%.

В США инфляция также побила рекорд. По итогам июня она ускорилась до максимума с ноября 1981 года — 9,1% против 8,6% в мае. Аналитики ожидали ускорения лишь до 8,8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных