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Экономика

В мэрии Москвы сообщили о росте вложений ОАЭ в экономику столицы

Ведомости

Объем инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в экономику Москвы вырос в 4,4 раза, рассказали в пресс-службе столичной мэрии. Восточные партнеры, по данным властей, в основном вкладывают средства в проекты в технологической сфере.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ссылается на последние данные Центробанка РФ, согласно которым на 1 января 2022 г. накопленные инвестиции бизнеса из ОАЭ в экономику города составили $362 млн. 

Так, за пять лет вложения арабских инвесторов выросли в 4,4 раза, с января по декабрь прошлого года — более чем в 1,5 раза, а в последнем отчетном периоде — с октября 2021 г. к началу 2022 г. — на 14,4%. 

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«В целом на Москву сегодня приходится почти половина накопленных иностранных инвестиций России. По данным ЦБ, их объем составляет $251,4 млрд», — сообщил Ефимов.

В мэрии отметили, что Москва предлагает арабским инвесторам, которые хотят локализовать свое производство в городе, те же меры поддержки, что и российским компаниям. Столица также готова предложить различные механизмы государственно-частного партнерства, а бизнес может рассчитывать на снижение налоговой нагрузки при запуске производства в особой экономической зоне «Технополис «Москва».

Отмечается, что для резидентов сейчас действует мораторий на индексацию арендных ставок «в качестве антикризисной меры». Помимо этого зарубежным инвесторам доступны льготные займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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