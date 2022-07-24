В мэрии Москвы сообщили о росте вложений ОАЭ в экономику столицы
Объем инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в экономику Москвы вырос в 4,4 раза, рассказали в пресс-службе столичной мэрии. Восточные партнеры, по данным властей, в основном вкладывают средства в проекты в технологической сфере.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ссылается на последние данные Центробанка РФ, согласно которым на 1 января 2022 г. накопленные инвестиции бизнеса из ОАЭ в экономику города составили $362 млн.
Так, за пять лет вложения арабских инвесторов выросли в 4,4 раза, с января по декабрь прошлого года — более чем в 1,5 раза, а в последнем отчетном периоде — с октября 2021 г. к началу 2022 г. — на 14,4%.
«В целом на Москву сегодня приходится почти половина накопленных иностранных инвестиций России. По данным ЦБ, их объем составляет $251,4 млрд», — сообщил Ефимов.
В мэрии отметили, что Москва предлагает арабским инвесторам, которые хотят локализовать свое производство в городе, те же меры поддержки, что и российским компаниям. Столица также готова предложить различные механизмы государственно-частного партнерства, а бизнес может рассчитывать на снижение налоговой нагрузки при запуске производства в особой экономической зоне «Технополис «Москва».
Отмечается, что для резидентов сейчас действует мораторий на индексацию арендных ставок «в качестве антикризисной меры». Помимо этого зарубежным инвесторам доступны льготные займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.