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Бизнес

Казахстан резко нарастил поставки угля в ЕС

Ведомости

Казахстан в январе-мае 2022 г. поставил в Евросоюз 1,5 млн т угля – почти вдвое больше, чем за весь 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Eurostat. В начале года страна поставляла в ЕС около 140 000 – 200 000 т угля, а после начала спецоперации на Украине – 300 000 – 400 000 т. В апреле и мае прошлого года объем поставок составлял 60 000 – 70 000 т.

Большую часть казахстанского угля – 782 000 т — поставили в ЕС по морю с перевалкой в портах России и Прибалтики. 635 000 т поставили по железной дороге, 90 000 т угля – по автодорогам. По данным Бюро нацстатистики, в 2021 г. Казахстан экспортировал 29,2 млн т угля. Основные направления экспорта – Россия (19 млн т), Швейцария (4,8 млн т) и Белоруссия (1,9 млн т).

Борис Красноженов из Альфа-банка заявил, что у Казахстана достаточно добывающих и обогатительных мощностей, чтобы нарастить экспорт угля в ЕС, однако есть проблемы с логистикой, потому что использование мощностей РЖД ограничено технически и юридически из-за санкций ЕС. Потенциально Казахстан может развивать порт Актау на Каспийском море и экспортировать уголь через Азербайджан и Грузию, но это потребует времени и инвестиций.

После начала спецоперации Евросоюз решил отказаться от закупок российского угля. Согласно санкциям союза, все контракты на его поставки должны быть завершены в августе. В мае ЕС резко увеличил закупки угля в России до 4,7 млн т, однако в июне начался спад. В конце июля к санкциям против угля российского производства присоединилась Великобритания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных