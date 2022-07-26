Казахстан резко нарастил поставки угля в ЕС

Казахстан в январе-мае 2022 г. поставил в Евросоюз 1,5 млн т угля – почти вдвое больше, чем за весь 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Eurostat. В начале года страна поставляла в ЕС около 140 000 – 200 000 т угля, а после начала спецоперации на Украине – 300 000 – 400 000 т. В апреле и мае прошлого года объем поставок составлял 60 000 – 70 000 т.