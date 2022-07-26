Казахстан резко нарастил поставки угля в ЕС
Казахстан в январе-мае 2022 г. поставил в Евросоюз 1,5 млн т угля – почти вдвое больше, чем за весь 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Eurostat. В начале года страна поставляла в ЕС около 140 000 – 200 000 т угля, а после начала спецоперации на Украине – 300 000 – 400 000 т. В апреле и мае прошлого года объем поставок составлял 60 000 – 70 000 т.
Большую часть казахстанского угля – 782 000 т — поставили в ЕС по морю с перевалкой в портах России и Прибалтики. 635 000 т поставили по железной дороге, 90 000 т угля – по автодорогам. По данным Бюро нацстатистики, в 2021 г. Казахстан экспортировал 29,2 млн т угля. Основные направления экспорта – Россия (19 млн т), Швейцария (4,8 млн т) и Белоруссия (1,9 млн т).
Борис Красноженов из Альфа-банка заявил, что у Казахстана достаточно добывающих и обогатительных мощностей, чтобы нарастить экспорт угля в ЕС, однако есть проблемы с логистикой, потому что использование мощностей РЖД ограничено технически и юридически из-за санкций ЕС. Потенциально Казахстан может развивать порт Актау на Каспийском море и экспортировать уголь через Азербайджан и Грузию, но это потребует времени и инвестиций.
После начала спецоперации Евросоюз решил отказаться от закупок российского угля. Согласно санкциям союза, все контракты на его поставки должны быть завершены в августе. В мае ЕС резко увеличил закупки угля в России до 4,7 млн т, однако в июне начался спад. В конце июля к санкциям против угля российского производства присоединилась Великобритания.
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