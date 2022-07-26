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Эксперты НИУ ВШЭ спрогнозировали численность населения России к концу XXI века

Ведомости

Численность населения России к концу XXI века может составить от 67,4 млн до 216,7 млн человек, но наиболее вероятный сценарий – снижение до 137,5 млн, сообщил РБК со ссылкой на прогноз численности и демографической нагрузки населения России до 2100 г. НИУ ВШЭ.

Эксперты разработали 30 вариантов развития событий: в пяти из них численность населения останется относительно стабильной и составит 146-156 млн человек, в девяти – рост до 160 млн человек и выше, в 16 – снижение ниже 140 млн, в том числе в 11 – спад ниже 120 млн человек.

Согласно высокому прогнозу, до 2024 г. численность населения России снизится на 900 000, до 145,2 млн человек, а к 2030 г. – на 600 000 человек. Ученые отметили, что в таком случае национальная цель по достижению устойчивого роста населения к 2030 г. не будет выполнена и объяснили тенденцию последствиями пандемии коронавируса.

Наиболее вероятный сценарий – снижение численности населения России до 137,5 млн человек к концу XXI века. Согласно этому варианту, к середине 2070-х гг. численность россиян сократится на 10%, до 131 млн, а затем будет расти в пределах 5%. Убыль населения будет составлять в среднем 353 000 человек в год, а миграционный приток – 245 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных