Эксперты НИУ ВШЭ спрогнозировали численность населения России к концу XXI века
Эксперты разработали 30 вариантов развития событий: в пяти из них численность населения останется относительно стабильной и составит 146-156 млн человек, в девяти – рост до 160 млн человек и выше, в 16 – снижение ниже 140 млн, в том числе в 11 – спад ниже 120 млн человек.
Согласно высокому прогнозу, до 2024 г. численность населения России снизится на 900 000, до 145,2 млн человек, а к 2030 г. – на 600 000 человек. Ученые отметили, что в таком случае национальная цель по достижению устойчивого роста населения к 2030 г. не будет выполнена и объяснили тенденцию последствиями пандемии коронавируса.
Наиболее вероятный сценарий – снижение численности населения России до 137,5 млн человек к концу XXI века. Согласно этому варианту, к середине 2070-х гг. численность россиян сократится на 10%, до 131 млн, а затем будет расти в пределах 5%. Убыль населения будет составлять в среднем 353 000 человек в год, а миграционный приток – 245 000 человек.
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