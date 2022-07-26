Эксперты НИУ ВШЭ спрогнозировали численность населения России к концу XXI века

Наиболее вероятный сценарий – снижение численности населения России до 137,5 млн человек к концу XXI века. Согласно этому варианту, к середине 2070-х гг. численность россиян сократится на 10%, до 131 млн, а затем будет расти в пределах 5%. Убыль населения будет составлять в среднем 353 000 человек в год, а миграционный приток – 245 000 человек.