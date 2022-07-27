Песков исключил зависимость поставок газа по «Северному потоку» от санкций

В середине июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку», потому что немецкая Siemens не вернула вовремя турбину для «Портовой» после ремонта в Канаде. В середине июля власти страны согласились отдать турбину России и отправили ее в Германию. Оттуда, по данным «Коммерсанта», оборудование отправят паромом в Хельсинки, а затем в Россию по суше. Однако турбина застряла в Германии, потому что Россия не предоставила нужные документы для ее ввоза, отметило издание. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.