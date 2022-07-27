Песков исключил зависимость поставок газа по «Северному потоку» от санкций
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию Bloomberg, что Россия будет поставлять в Европу минимальные объемы газа, пока ЕС не отменит антироссийские санкции.
«Это совершенно неправильная увязка. Во-первых, не Кремль, а «Газпром» — он является поставщиком. Во-вторых, «Газпром» поставляет столько, сколько а) необходимо и б) сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский союз», — пояснил пресс-секретарь.
По его словам, санкции ЕС не дают оперативно производить техобслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие работы с оборудованием, которое нужно для прокачки газа. Как только эти работы будут выполняться, у «Газпрома» появится возможность поставлять больше газа. «Газпром» был и остается надежным поставщиком газа, но он не может гарантировать прокачку, если импортное оборудование нельзя обслуживать из-за санкций ЕС.
С 27 июля «Газпром» снизил поставки по трубопроводу «Северный поток» из-за проблем со второй турбиной на компрессорной станции «Портовая». В результате поставки снизились с 40% до 20% мощности трубопровода и составят не более 33 млн куб. м в сутки. На этом фоне цены на августовские фьючерсы на газ на бирже ICE превысили $2350 за 1000 куб. м.
В середине июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку», потому что немецкая Siemens не вернула вовремя турбину для «Портовой» после ремонта в Канаде. В середине июля власти страны согласились отдать турбину России и отправили ее в Германию. Оттуда, по данным «Коммерсанта», оборудование отправят паромом в Хельсинки, а затем в Россию по суше. Однако турбина застряла в Германии, потому что Россия не предоставила нужные документы для ее ввоза, отметило издание. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса