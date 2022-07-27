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Политика

Песков исключил зависимость поставок газа по «Северному потоку» от санкций

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию Bloomberg, что Россия будет поставлять в Европу минимальные объемы газа, пока ЕС не отменит антироссийские санкции.

«Это совершенно неправильная увязка. Во-первых, не Кремль, а «Газпром» — он является поставщиком. Во-вторых, «Газпром» поставляет столько, сколько а) необходимо и б) сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский союз», — пояснил пресс-секретарь.

По его словам, санкции ЕС не дают оперативно производить техобслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие работы с оборудованием, которое нужно для прокачки газа. Как только эти работы будут выполняться, у «Газпрома» появится возможность поставлять больше газа. «Газпром» был и остается надежным поставщиком газа, но он не может гарантировать прокачку, если импортное оборудование нельзя обслуживать из-за санкций ЕС.

С 27 июля «Газпром» снизил поставки по трубопроводу «Северный поток» из-за проблем со второй турбиной на компрессорной станции «Портовая». В результате поставки снизились с 40% до 20% мощности трубопровода и составят не более 33 млн куб. м в сутки. На этом фоне цены на августовские фьючерсы на газ на бирже ICE превысили $2350 за 1000 куб. м.

В середине июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку», потому что немецкая Siemens не вернула вовремя турбину для «Портовой» после ремонта в Канаде. В середине июля власти страны согласились отдать турбину России и отправили ее в Германию. Оттуда, по данным «Коммерсанта», оборудование отправят паромом в Хельсинки, а затем в Россию по суше. Однако турбина застряла в Германии, потому что Россия не предоставила нужные документы для ее ввоза, отметило издание. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных