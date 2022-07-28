МИД передал Литве ноту из-за проблем с банком при транзите в Калининград

«Разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же разрешили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность. <...> Так зачем же вы, получается, готовите второй удар по грузовому транзиту?» — подчеркнул Рябоконь (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что это – еще один удар по транзиту в Калининград, но с другого направления.