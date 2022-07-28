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МИД передал Литве ноту из-за проблем с банком при транзите в Калининград

Ведомости

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь передал в МИД Литвы ноту из-за возможной остановки платежей по транзиту в Калининград через Шауляй-банк. Об этом Рябоконь сообщил в эфире «России 24».

По его словам, российские операторы, которые пользуются услугами Литовских железных дорог, должны оплачивать перевозку грузов через Шауляй-банк. Организация объявила, что с 1 сентября прекратит проводить любые операции с Россией.

«Разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же разрешили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность. <...> Так зачем же вы, получается, готовите второй удар по грузовому транзиту?» — подчеркнул Рябоконь (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что это – еще один удар по транзиту в Калининград, но с другого направления.

18 июня из-за санкций ЕС Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область с остальной части России. Также страна перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.

В начале июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕК и Литва обещали решить вопрос с блокадой Калининграда в ближайшее время. В противном случае, по словам Захаровой, Россия будет вынуждены принять в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры. 22 июля Литва возобновила транзит между Россией и Калининградской областью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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