Новак назвал недостаточными темпы догазификации в российских регионах

«Всего сейчас подано 950 000 заявок на догазификацию, из них количество заключенных договоров – 480 000, до границ участка газ доведен лишь в 188 000 случаев. То есть в работе остается более чем 300 000 договоров – это огромная цифра. Темпы подключения населения к газу необходимо значительно ускорить», – заявил он.