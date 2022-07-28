Газета
Экономика

Новак назвал недостаточными темпы догазификации в российских регионах

Ведомости

Текущие темпы подключения к газу домохозяйств в ряде регионов в рамках программы догазификации недостаточны несмотря на благоприятный для подведения газа летний период года, заявил зампред правительства Александр Новак на заседании Федерального штаба по газификации.

Новак пояснил, что президент поручил до конца в газифицированных населенных пунктах провести газ до границ земельных участков заявителей, однако темпы подключения, наблюдаемые сейчас, не позволят выполнить эту задачу.

«Всего сейчас подано 950 000 заявок на догазификацию, из них количество заключенных договоров – 480 000, до границ участка газ доведен лишь в 188 000 случаев. То есть в работе остается более чем 300 000 договоров – это огромная цифра. Темпы подключения населения к газу необходимо значительно ускорить», – заявил он.

Как отметили в штабе, недостаточные темпы подключений обусловлены «снижением динамики обработки договоров со стороны единого оператора и региональных операторов».

Новак поручил ФАС России и руководителям федеральных штабов разобраться в причинах замедления.

Ранее Новак сообщал, что сейчас газификация проводится в двух направлениях – подведение газа к негазифицированным населенным пунктам с завершением программы до 2030 г., а также догазификация домовладений в уже газифицированных поселениях до конца 2022 г.

Уровень газификации России по итогам 2021 г. составил 72%, всего газифицированы 43 млн квартир и домовладений в 48 000 населенных пунктах. На нужды населения ежегодно уходит около 50 млрд куб. м газа. Развитие газификации, в частности, продвигается за счет действующих пятилетних программ «Газпрома» с 67 регионами страны. До конца 2025 г. планируется подключить к газу еще 3600 населенных пунктов.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных