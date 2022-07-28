Новак назвал недостаточными темпы догазификации в российских регионах
Текущие темпы подключения к газу домохозяйств в ряде регионов в рамках программы догазификации недостаточны несмотря на благоприятный для подведения газа летний период года, заявил зампред правительства Александр Новак на заседании Федерального штаба по газификации.
Новак пояснил, что президент поручил до конца в газифицированных населенных пунктах провести газ до границ земельных участков заявителей, однако темпы подключения, наблюдаемые сейчас, не позволят выполнить эту задачу.
«Всего сейчас подано 950 000 заявок на догазификацию, из них количество заключенных договоров – 480 000, до границ участка газ доведен лишь в 188 000 случаев. То есть в работе остается более чем 300 000 договоров – это огромная цифра. Темпы подключения населения к газу необходимо значительно ускорить», – заявил он.
Как отметили в штабе, недостаточные темпы подключений обусловлены «снижением динамики обработки договоров со стороны единого оператора и региональных операторов».
Новак поручил ФАС России и руководителям федеральных штабов разобраться в причинах замедления.
Ранее Новак сообщал, что сейчас газификация проводится в двух направлениях – подведение газа к негазифицированным населенным пунктам с завершением программы до 2030 г., а также догазификация домовладений в уже газифицированных поселениях до конца 2022 г.
Уровень газификации России по итогам 2021 г. составил 72%, всего газифицированы 43 млн квартир и домовладений в 48 000 населенных пунктах. На нужды населения ежегодно уходит около 50 млрд куб. м газа. Развитие газификации, в частности, продвигается за счет действующих пятилетних программ «Газпрома» с 67 регионами страны. До конца 2025 г. планируется подключить к газу еще 3600 населенных пунктов.
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