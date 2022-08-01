Евросоюз направил Молдавии кредит на 50 млн евро

Он также отметил, что выплаты обусловлены бесперебойным выполнением властями Кишинева программы Международного валютного фонда, а также прогрессом в ключевых областях, что были согласованы с ЕС: борьба с коррупцией, верховенство закона, надлежащее экономическое управление, а также энергетическая независимость. «Тот факт, что первый транш макрофинансовой помощи уже передан Еврокомиссией, свидетельствует о том, что власти Кишинева выполнили свою работу и что в этих областях есть прогресс», — добавил Мурешан.