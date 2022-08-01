Евросоюз направил Молдавии кредит на 50 млн евро
ЕС в рамках макрофинансовой помощи Молдавии направил стране первый транш кредита суммой 50 млн евро, сообщает депутат Европейского парламента Зигфрид Мурешан в своем Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Деньги должны пойти на преодоление энергетического кризиса, а также на решение проблем, возникших на фоне ситуации на Украине.
«Еврокомиссия сегодня направила Республике Молдове первый транш в 50 млн евро из 150 млн евро макрофинансовой помощи, которую мы утвердили весной в Европарламенте. 35 млн евро — это кредиты на выгодных условиях и 15 млн евро — невозвратные европейские фонды», — написал политик в соцсети.
Он также отметил, что выплаты обусловлены бесперебойным выполнением властями Кишинева программы Международного валютного фонда, а также прогрессом в ключевых областях, что были согласованы с ЕС: борьба с коррупцией, верховенство закона, надлежащее экономическое управление, а также энергетическая независимость. «Тот факт, что первый транш макрофинансовой помощи уже передан Еврокомиссией, свидетельствует о том, что власти Кишинева выполнили свою работу и что в этих областях есть прогресс», — добавил Мурешан.
Депутат ЕП также рассказал, что Молдавия ждет новых предложений от ЕК, так как стране пришлось пережить сразу три кризиса подряд: пандемия COVID-19, энергетический кризис и наплыв беженцев с Украины, которые оказали существенное давление на экономику страны.
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