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Экономика

Евросоюз направил Молдавии кредит на 50 млн евро

Ведомости

ЕС в рамках макрофинансовой помощи Молдавии направил стране первый транш кредита суммой 50 млн евро, сообщает депутат Европейского парламента Зигфрид Мурешан в своем Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Деньги должны пойти на преодоление энергетического кризиса, а также на решение проблем, возникших на фоне ситуации на Украине.

«Еврокомиссия сегодня направила Республике Молдове первый транш в 50 млн евро из 150 млн евро макрофинансовой помощи, которую мы утвердили весной в Европарламенте. 35 млн евро — это кредиты на выгодных условиях и 15 млн евро — невозвратные европейские фонды», — написал политик в соцсети.

Он также отметил, что выплаты обусловлены бесперебойным выполнением властями Кишинева программы Международного валютного фонда, а также прогрессом в ключевых областях, что были согласованы с ЕС: борьба с коррупцией, верховенство закона, надлежащее экономическое управление, а также энергетическая независимость. «Тот факт, что первый транш макрофинансовой помощи уже передан Еврокомиссией, свидетельствует о том, что власти Кишинева выполнили свою работу и что в этих областях есть прогресс», — добавил Мурешан.

Депутат ЕП также рассказал, что Молдавия ждет новых предложений от ЕК, так как стране пришлось пережить сразу три кризиса подряд: пандемия COVID-19, энергетический кризис и наплыв беженцев с Украины, которые оказали существенное давление на экономику страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных