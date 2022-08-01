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Экономика

ЦБ спрогнозировал сохранение негативной динамики ВВП до середины 2023 года

Ведомости

Спад российской экономики в годовом выражении продлится до середины 2023 г., затем перейдет к восстановительному росту, следует из очередного доклада Банка России о денежно-кредитной политике.

«В годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины 2023 г., поэтому по итогам 2023 г. также прогнозируется спад в диапазоне 1-4%», — говорится в докладе.

В ЦБ отметили, что начиная с середины 2023 г. и в 2024 г. экономика страны будет расти восстановительным темпом, несколько меньшим, чем оценивалось в апреле (1,5-2,5% против 2,5-3,5%). Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким.

По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2022 г. составит 12-15% (в 2021 г. инфляция составила 8,4%). К концу 2023 г. она снизится до 5-7% и выйдет на целевой уровень 4% к концу 2024-го.

В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России в июне в 4,9% в годовом выражении. Во II квартале показатель снизился на 4%, а за полугодие – на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр экономического развития Максим Решетников, в свою очередь, отметил, что ситуация в российской экономике складывается лучше, чем прогнозировалось весной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных