ЦБ спрогнозировал сохранение негативной динамики ВВП до середины 2023 года
Спад российской экономики в годовом выражении продлится до середины 2023 г., затем перейдет к восстановительному росту, следует из очередного доклада Банка России о денежно-кредитной политике.
«В годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины 2023 г., поэтому по итогам 2023 г. также прогнозируется спад в диапазоне 1-4%», — говорится в докладе.
В ЦБ отметили, что начиная с середины 2023 г. и в 2024 г. экономика страны будет расти восстановительным темпом, несколько меньшим, чем оценивалось в апреле (1,5-2,5% против 2,5-3,5%). Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким.
По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2022 г. составит 12-15% (в 2021 г. инфляция составила 8,4%). К концу 2023 г. она снизится до 5-7% и выйдет на целевой уровень 4% к концу 2024-го.
В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России в июне в 4,9% в годовом выражении. Во II квартале показатель снизился на 4%, а за полугодие – на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр экономического развития Максим Решетников, в свою очередь, отметил, что ситуация в российской экономике складывается лучше, чем прогнозировалось весной.
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