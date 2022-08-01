ЦБ спрогнозировал сохранение негативной динамики ВВП до середины 2023 года

В ЦБ отметили, что начиная с середины 2023 г. и в 2024 г. экономика страны будет расти восстановительным темпом, несколько меньшим, чем оценивалось в апреле (1,5-2,5% против 2,5-3,5%). Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким.