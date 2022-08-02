Цены на газ в Европе снова превысили $2200 за тысячу кубометров

На прошлой неделе, 27 июля, цены на газ превысили $2350 за тысячу куб. м впервые с марта после трехдневного роста, спровоцированного сообщением «Газпрома» о приостановке работы еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». После этого поставки газа по «Северному потоку» сократились до 20% от максимальной пропускной способности трубы, то есть до объема не больше 33 млн куб. м в сутки вместо плановых 167 млн куб. м.