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Экономика

Цены на газ в Европе снова превысили $2200 за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2200 за тысячу куб. м и растут на 4%, следует из данных лондонской биржи ICE. 

Стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ прибавила в росте 4,4% и составила 209,7 евро за МВ/ч, или $2245 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. 

На прошлой неделе, 27 июля, цены на газ превысили $2350 за тысячу куб. м впервые с марта после трехдневного роста, спровоцированного сообщением «Газпрома» о приостановке работы еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». После этого поставки газа по «Северному потоку» сократились до 20% от максимальной пропускной способности трубы, то есть до объема не больше 33 млн куб. м в сутки вместо плановых 167 млн куб. м. 

Рекордная цена газа на бирже ICE была зафиксирована 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 из-за начавшейся СВО на территории Украины. Тогда европейские страны опасались, что в результате этих событий транзит российского газа через Украину прекратится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных