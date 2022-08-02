Цены на газ в Европе снова превысили $2200 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2200 за тысячу куб. м и растут на 4%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ прибавила в росте 4,4% и составила 209,7 евро за МВ/ч, или $2245 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
На прошлой неделе, 27 июля, цены на газ превысили $2350 за тысячу куб. м впервые с марта после трехдневного роста, спровоцированного сообщением «Газпрома» о приостановке работы еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». После этого поставки газа по «Северному потоку» сократились до 20% от максимальной пропускной способности трубы, то есть до объема не больше 33 млн куб. м в сутки вместо плановых 167 млн куб. м.
Рекордная цена газа на бирже ICE была зафиксирована 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 из-за начавшейся СВО на территории Украины. Тогда европейские страны опасались, что в результате этих событий транзит российского газа через Украину прекратится.
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