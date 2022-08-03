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Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти на 100 000 баррелей в сутки в сентябре

Ведомости

Участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 100 000 баррелей в сутки (б/с) в сентябре, сообщается в документе, опубликованном по итогам 31-й министерской встречи. Уточняется, что Россия и Саудовская Аравия смогут прибавить по 26 000 баррелей в сутки. 

Из документа также следует, что коммерческие запасы нефти в Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) в июне снизились на 163 млн баррелей в сравнении с соответствующим показателем за июнь прошлого года и оказались ниже среднего значения за 2015-2019 гг. на 236 млн баррелей. 

В 2021 г. страны - участницы ОПЕК+ договорились ориентироваться на среднее значение запасов нефти за период с 2015 по 2019 г. в процессе приведения их к среднему пятилетнему уровню – именно это изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Такое решение связано с тем, что в течение всего 2020 г. нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне. Наиболее внимательно из всех запасов участники соглашения контролируют запасы в странах ОЭСР.

На встрече в июне страны ОПЕК+ поддержали решение увеличить нефтедобычу с 432 000 баррелей в сутки до 648 000. Следующая встреча делегаций запланирована на 5 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных