Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти на 100 000 баррелей в сутки в сентябре
Участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 100 000 баррелей в сутки (б/с) в сентябре, сообщается в документе, опубликованном по итогам 31-й министерской встречи. Уточняется, что Россия и Саудовская Аравия смогут прибавить по 26 000 баррелей в сутки.
Из документа также следует, что коммерческие запасы нефти в Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) в июне снизились на 163 млн баррелей в сравнении с соответствующим показателем за июнь прошлого года и оказались ниже среднего значения за 2015-2019 гг. на 236 млн баррелей.
В 2021 г. страны - участницы ОПЕК+ договорились ориентироваться на среднее значение запасов нефти за период с 2015 по 2019 г. в процессе приведения их к среднему пятилетнему уровню – именно это изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Такое решение связано с тем, что в течение всего 2020 г. нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне. Наиболее внимательно из всех запасов участники соглашения контролируют запасы в странах ОЭСР.
На встрече в июне страны ОПЕК+ поддержали решение увеличить нефтедобычу с 432 000 баррелей в сутки до 648 000. Следующая встреча делегаций запланирована на 5 сентября.
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