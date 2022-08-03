Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти на 100 000 баррелей в сутки в сентябре

В 2021 г. страны - участницы ОПЕК+ договорились ориентироваться на среднее значение запасов нефти за период с 2015 по 2019 г. в процессе приведения их к среднему пятилетнему уровню – именно это изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Такое решение связано с тем, что в течение всего 2020 г. нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне. Наиболее внимательно из всех запасов участники соглашения контролируют запасы в странах ОЭСР.