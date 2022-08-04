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Экономика

Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили представители 40 стран

Ведомости

Представители 40 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в этом году, сообщил ответственный секретарь оргкомитета ВЭФа Антон Кобяков.

«За месяц до начала VII Восточного экономического форума свое участие подтвердили представители 40 стран. Такой значительный интерес к форуму подчеркивает, что ВЭФ стал самой востребованной мировой деловой площадкой по расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – рассказал он.

Деловая программа форума, добавил Кобяков, будет посвящена самым актуальным вопросам развития Дальнего Востока, глобальной и региональной экономики, международного сотрудничеств, а также «обсуждению траектории выхода из кризиса и новой архитектуры мира». Всего в программу включено свыше 70 деловых мероприятий.

VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных