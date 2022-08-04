Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили представители 40 стран

«За месяц до начала VII Восточного экономического форума свое участие подтвердили представители 40 стран. Такой значительный интерес к форуму подчеркивает, что ВЭФ стал самой востребованной мировой деловой площадкой по расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – рассказал он.