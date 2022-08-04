Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили представители 40 стран
«За месяц до начала VII Восточного экономического форума свое участие подтвердили представители 40 стран. Такой значительный интерес к форуму подчеркивает, что ВЭФ стал самой востребованной мировой деловой площадкой по расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – рассказал он.
Деловая программа форума, добавил Кобяков, будет посвящена самым актуальным вопросам развития Дальнего Востока, глобальной и региональной экономики, международного сотрудничеств, а также «обсуждению траектории выхода из кризиса и новой архитектуры мира». Всего в программу включено свыше 70 деловых мероприятий.
VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс».
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