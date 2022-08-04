Минпромторг расширил список для параллельного импорта косметикой и парфюмерией

До этого французский производитель косметики L'Oreal также объявил о временном закрытии своих магазинов на территории России и прекращении продаж в стране через собственные интернет-магазины. О закрытии магазинов также сообщила Estee Lauder, которой, в частности, принадлежат бренды MAC, Clinique и Bobbi Brown. 7 марта об аналогичных мерах объявила американская сеть магазинов косметики Sephora.