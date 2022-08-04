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Экономика

Минпромторг расширил список для параллельного импорта косметикой и парфюмерией

Ведомости

Парфюмерная и косметическая продукция брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase включена в список для параллельного импорта, следует из сообщения Минпромторга в Telegram-канале.

«Изменения коснулись списка исключений к парфюмерно-косметической продукции. Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих производителей, в частности Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase», — следует из сообщения.

В министерстве отметили, что мониторинг ситуации с импортными поставками будет продолжаться и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России данная мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на санкции Запада.

Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами.

В частности, британский производитель парфюмерии и косметики Lush закроет в России треть магазинов и уволит около 200 сотрудников после приостановки поставок продукции в страну, сообщил ранее основной владелец российской сети Дмитрий Азаров. В марте решение приостановить поставки в Россию приняла японская косметическая компания Shiseido.

До этого французский производитель косметики L'Oreal также объявил о временном закрытии своих магазинов на территории России и прекращении продаж в стране через собственные интернет-магазины. О закрытии магазинов также сообщила Estee Lauder, которой, в частности, принадлежат бренды MAC, Clinique и Bobbi Brown. 7 марта об аналогичных мерах объявила американская сеть магазинов косметики Sephora.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных