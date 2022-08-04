Минпромторг расширил список для параллельного импорта косметикой и парфюмерией
Парфюмерная и косметическая продукция брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase включена в список для параллельного импорта, следует из сообщения Минпромторга в Telegram-канале.
«Изменения коснулись списка исключений к парфюмерно-косметической продукции. Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих производителей, в частности Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase», — следует из сообщения.
В министерстве отметили, что мониторинг ситуации с импортными поставками будет продолжаться и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России данная мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на санкции Запада.
Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами.
В частности, британский производитель парфюмерии и косметики Lush закроет в России треть магазинов и уволит около 200 сотрудников после приостановки поставок продукции в страну, сообщил ранее основной владелец российской сети Дмитрий Азаров. В марте решение приостановить поставки в Россию приняла японская косметическая компания Shiseido.
До этого французский производитель косметики L'Oreal также объявил о временном закрытии своих магазинов на территории России и прекращении продаж в стране через собственные интернет-магазины. О закрытии магазинов также сообщила Estee Lauder, которой, в частности, принадлежат бренды MAC, Clinique и Bobbi Brown. 7 марта об аналогичных мерах объявила американская сеть магазинов косметики Sephora.
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