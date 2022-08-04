В ФРГ началось строительство трубопровода для транспортировки СПГ

Строительство терминалов по приему СПГ, в свою очередь, будет способствовать снижению зависимости Германии от российского газа, поставки которого значительно сократились. Сейчас по «Северному потоку» в Евросоюз поступает только 20% от всей мощности трубопровода, то есть не более 33 млн куб. м в сутки вместо плановых 167 млн куб. м. В «Газпроме» причиной этого называют проблемы с оборудованием компании Siemens.