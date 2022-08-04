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В ФРГ началось строительство трубопровода для транспортировки СПГ

Ведомости

В Нижней Саксонии началось строительство трубопровода, который соединит будущий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Вильгельмсхафене с газохранилищем в Этцеле, сообщило министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ. Уточняется, что терминал по приему СПГ будет введен в эксплуатацию в конце года.

Газопровод будет транспортировать СПГ на расстояние 26 км. Первоначально по нему будет поступать около 7,5 млрд куб. м газа в год. По данным немецких СМИ, на строительство терминалов обычно уходит от шести до восьми лет, однако в этом случае удалось сократить сроки благодаря специально принятому закону, который разрешил строительство трубопроводов до завершения процесса утверждения планирования.

Строительство терминалов по приему СПГ, в свою очередь, будет способствовать снижению зависимости Германии от российского газа, поставки которого значительно сократились. Сейчас по «Северному потоку» в Евросоюз поступает только 20% от всей мощности трубопровода, то есть не более 33 млн куб. м в сутки вместо плановых 167 млн куб. м. В «Газпроме» причиной этого называют проблемы с оборудованием компании Siemens.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных