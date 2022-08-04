В ФРГ началось строительство трубопровода для транспортировки СПГ
В Нижней Саксонии началось строительство трубопровода, который соединит будущий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Вильгельмсхафене с газохранилищем в Этцеле, сообщило министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ. Уточняется, что терминал по приему СПГ будет введен в эксплуатацию в конце года.
Газопровод будет транспортировать СПГ на расстояние 26 км. Первоначально по нему будет поступать около 7,5 млрд куб. м газа в год. По данным немецких СМИ, на строительство терминалов обычно уходит от шести до восьми лет, однако в этом случае удалось сократить сроки благодаря специально принятому закону, который разрешил строительство трубопроводов до завершения процесса утверждения планирования.
Строительство терминалов по приему СПГ, в свою очередь, будет способствовать снижению зависимости Германии от российского газа, поставки которого значительно сократились. Сейчас по «Северному потоку» в Евросоюз поступает только 20% от всей мощности трубопровода, то есть не более 33 млн куб. м в сутки вместо плановых 167 млн куб. м. В «Газпроме» причиной этого называют проблемы с оборудованием компании Siemens.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.