Эмбарго ЕС на закупку российского угля начнет действовать с 10 августа

Пятый пакет санкций в отношении России был согласован в середине апреля. Согласно ему, все текущие контракты на импорт российского угля должны быть расторгнуты в середине августа, а до тех пор они продолжают действовать. По данным Совета Европы, сейчас ежегодный объем импортируемого угля в страны ЕС составляет 8 млрд евро в денежном выражении.