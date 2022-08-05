Эмбарго ЕС на закупку российского угля начнет действовать с 10 августа
Запрет Евросоюза на закупки российского угля вступит в силу 10 августа, как и было запланировано, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. По его словам, все страны ЕС должны его соблюдать, несмотря на энергокризис.
«Эмбарго на поставки российского угля — это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. 10 августа заканчивается переходный период, и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение», — отметил Мамер. Уточняется, что во время переходного периода закупать уголь было можно.
Пятый пакет санкций в отношении России был согласован в середине апреля. Согласно ему, все текущие контракты на импорт российского угля должны быть расторгнуты в середине августа, а до тех пор они продолжают действовать. По данным Совета Европы, сейчас ежегодный объем импортируемого угля в страны ЕС составляет 8 млрд евро в денежном выражении.
10 августа запрет на импорт российского угля вступит в силу также в Великобритании. В общей сложности эта страна в 2021 г. закупила уголь и угольную продукцию из России на $267 млн.
По данным Минэнерго, в 2021 г. Россия поставила странам ЕС 48,7 млн т угля, или 21,8% общего объема экспорта этого сырья. В 2020 г. этот показатель составлял 22%.
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