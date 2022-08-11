ФНС снова предложила внести Канаду в список не обменивающихся налоговыми данными стран
Федеральная налоговая служба (ФНС) России предложила включить Канаду в список государств, которые не обеспечивают обмен информацией для целей налогообложения, сказано в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых документов.
ФНС России периодически пересматривает перечень государств и территорий, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией. Сейчас в него включены 98 государств и 18 территорий. Согласно документу, со следующего года в список будут входить 90 государств и 17 территорий, то есть ФНС предлагает также исключить из перечня 9 государств и одну территорию.
Канада уже фигурировала в проекте приказа ФНС в 2019 г., однако в финальной редакции перечня была из него исключена.
После начала специальной военной операции на территории Украины несколько западных стран, в том числе Великобритания, Германия и США, приостановили обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией, в результате чего российским властям стало сложнее получать информацию о доходах российских физлиц и контролируемых ими компаний за рубежом.
Список стран, не обменивающихся налоговой информацией с Россией, используется в целях налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний. Согласно российскому законодательству, прибыль контролируемой иностранной компании в ряде случаев освобождается от налогов, если ее постоянным местонахождением является государство или территория, с которым у России есть договор по вопросам налогообложения, при условии, что они не входят в указанный перечень. Обмен налоговыми данными применяется с тем, чтобы избежать двойного налогообложения.
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