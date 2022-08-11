ФНС снова предложила внести Канаду в список не обменивающихся налоговыми данными стран

Список стран, не обменивающихся налоговой информацией с Россией, используется в целях налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний. Согласно российскому законодательству, прибыль контролируемой иностранной компании в ряде случаев освобождается от налогов, если ее постоянным местонахождением является государство или территория, с которым у России есть договор по вопросам налогообложения, при условии, что они не входят в указанный перечень. Обмен налоговыми данными применяется с тем, чтобы избежать двойного налогообложения.