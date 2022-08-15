ЦБ перенес публикацию обзора денежно-кредитной политики на 2023 год

В октябре 2021 г. ЦБ опубликовал план аналитических работ и мероприятий, которые были бы проведены в рамках ОДКП. Ожидалось, что в течение II квартала 2022 г. регулятор опубликует аналитические записки, а также представит обзорный доклад. Их результаты планировалось представить в середине этого года.