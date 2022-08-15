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Экономика

ЦБ перенес публикацию обзора денежно-кредитной политики на 2023 год

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ЦБ перенес сроки представления обзора денежно-кредитной политики (ОДКП) с 2022 на 2023 г. на фоне существенных изменений макроэкономических условий, сообщает пресс-служба Банка России. Новый план проведения аналитических работ и мероприятий регулятор опубликует в сентябре.

«Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики в начале 2022 г., связанное с усилением внешних торговых и финансовых ограничений и введением мер по контролю за движением капитала, фундаментальным образом повлияло на условия проведения денежно-кредитной политики», — сказано в сообщении ЦБ. Теперь для подведения итогов ОДКП регулятор считает необходимым переосмыслить и заново проанализировать новую действительность российской экономики.

Цель ОДКП заключается в комплексной оценке первых итогов таргетирования инфляции в России, а также соответствия действующих параметров денежно-кредитной политики меняющимся условиям.

В октябре 2021 г. ЦБ опубликовал план аналитических работ и мероприятий, которые были бы проведены в рамках ОДКП. Ожидалось, что в течение II квартала 2022 г. регулятор опубликует аналитические записки, а также представит обзорный доклад. Их результаты планировалось представить в середине этого года.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных