ЦБ перенес публикацию обзора денежно-кредитной политики на 2023 год
ЦБ перенес сроки представления обзора денежно-кредитной политики (ОДКП) с 2022 на 2023 г. на фоне существенных изменений макроэкономических условий, сообщает пресс-служба Банка России. Новый план проведения аналитических работ и мероприятий регулятор опубликует в сентябре.
«Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики в начале 2022 г., связанное с усилением внешних торговых и финансовых ограничений и введением мер по контролю за движением капитала, фундаментальным образом повлияло на условия проведения денежно-кредитной политики», — сказано в сообщении ЦБ. Теперь для подведения итогов ОДКП регулятор считает необходимым переосмыслить и заново проанализировать новую действительность российской экономики.
Цель ОДКП заключается в комплексной оценке первых итогов таргетирования инфляции в России, а также соответствия действующих параметров денежно-кредитной политики меняющимся условиям.
В октябре 2021 г. ЦБ опубликовал план аналитических работ и мероприятий, которые были бы проведены в рамках ОДКП. Ожидалось, что в течение II квартала 2022 г. регулятор опубликует аналитические записки, а также представит обзорный доклад. Их результаты планировалось представить в середине этого года.
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