Цены на электроэнергию в Европе установили новый рекорд
Стоимость фьючерсных контрактов на поставку электроэнергии в Европу в следующем году побила рекорд, сообщает Bloomberg. Причем цены на поставку в некоторые страны увеличились вдвое только за последние два месяца.
В частности, по итогам торгов на Европейской энергетической бирже немецкие расценки выросли на 3,2% до 475 ($487) евро за 1 МВтч, что почти в шесть раз выше прошлогодних цен. Стоимость контракта на поставку электроэнергии в Великобритании выросла еще больше — в семь раз до 591 ($713) фунта стерлингов за 1 МВтч.
Как отмечает агентство, высокий спрос на электроэнергию в Европе обеспечивают погодные условия — жара и засуха в регионе, они вынуждают потребителей использовать кондиционеры, которые потребляют большое количество энергии. В связи с этим у многих стран появились опасения, что того запаса энергоресурсов, который есть сейчас, не хватит на отопление зимой. В частности, во Франции производство атомной энергии находится на очень низком уровне, в ближайшее время страна не сможет экспортировать ее.
Предполагается, что в Великобритании цены на электроэнергию вырастут вдвое к октябрю на фоне роста оптовых цен. По мнению аналитика Rystad Energy Фабиана Роннингена, из-за низкого уровня ядерных, гидроэнергетических и угольных мощностей на континенте рост цен не прекратится в ближайшие месяцы.
Чтобы справиться с этой ситуацией, правительства некоторых стран хотят национализировать энергетические концерны, чтобы регулировать их работу, контролировать объемы выработки электроэнергии и помогать им в условиях кризиса. В частности, к такой мере уже прибегла Франция, которая решила выкупить оставшиеся акции энергетической компании Electricite de France (EDF) и произвести делистинг, а также Германия: она хочет приобрести 30% акций концерна Uniper.
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