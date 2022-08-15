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Экономика

Цены на электроэнергию в Европе установили новый рекорд

Ведомости

Стоимость фьючерсных контрактов на поставку электроэнергии в Европу в следующем году побила рекорд, сообщает Bloomberg. Причем цены на поставку в некоторые страны увеличились вдвое только за последние два месяца.

В частности, по итогам торгов на Европейской энергетической бирже немецкие расценки выросли на 3,2% до 475 ($487) евро за 1 МВтч, что почти в шесть раз выше прошлогодних цен. Стоимость контракта на поставку электроэнергии в Великобритании выросла еще больше — в семь раз до 591 ($713) фунта стерлингов за 1 МВтч.

Как отмечает агентство, высокий спрос на электроэнергию в Европе обеспечивают погодные условия — жара и засуха в регионе, они вынуждают потребителей использовать кондиционеры, которые потребляют большое количество энергии. В связи с этим у многих стран появились опасения, что того запаса энергоресурсов, который есть сейчас, не хватит на отопление зимой. В частности, во Франции производство атомной энергии находится на очень низком уровне, в ближайшее время страна не сможет экспортировать ее. 

Предполагается, что в Великобритании цены на электроэнергию вырастут вдвое к октябрю на фоне роста оптовых цен. По мнению аналитика Rystad Energy Фабиана Роннингена, из-за низкого уровня ядерных, гидроэнергетических и угольных мощностей на континенте рост цен не прекратится в ближайшие месяцы.

Чтобы справиться с этой ситуацией, правительства некоторых стран хотят национализировать энергетические концерны, чтобы регулировать их работу, контролировать объемы выработки электроэнергии и помогать им в условиях кризиса. В частности, к такой мере уже прибегла Франция, которая решила выкупить оставшиеся акции энергетической компании Electricite de France (EDF) и произвести делистинг, а также Германия: она хочет приобрести 30% акций концерна Uniper. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных