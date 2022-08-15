Цены на электроэнергию в Европе установили новый рекорд

Как отмечает агентство, высокий спрос на электроэнергию в Европе обеспечивают погодные условия — жара и засуха в регионе, они вынуждают потребителей использовать кондиционеры, которые потребляют большое количество энергии. В связи с этим у многих стран появились опасения, что того запаса энергоресурсов, который есть сейчас, не хватит на отопление зимой. В частности, во Франции производство атомной энергии находится на очень низком уровне, в ближайшее время страна не сможет экспортировать ее.