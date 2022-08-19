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В Минтрансе заявили о восстановлении спроса на авиаперевозки в РФ

Ведомости

Субсидирование российских авиакомпаний привело к снижению тарифов на авиабилеты и повышению спроса на перевозки, сообщили в пресс–службе Минтранспорта, передает агентство «РИА Новости». В частности, средняя стоимость билетов снизилась на 8%.

«Субсидирование отечественных авиакомпаний для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним линиям дало ощутимый положительный результат. В частности, отмечено снижение тарифов на авиабилеты и повышение спроса на перевозки», – сказано в документе. 

Уточняется, что средняя стоимость билета экономкласса на перелет по России в начале мая, когда еще не были утверждены правила субсидирования, составляла 8470 руб., а уже через месяц, в середине июня, когда отбор получателей субсидий завершился, – 7420 руб. Однако тариф незначительно увеличился до 7770 руб. в августе. В результате разница между средней стоимостью билета в начале мая и в начале августа составила около 8%.

Также в Минтранспорте отметили восстановление спроса на авиатранспортные услуги. По предварительным данным, за январь – июль 2022 г. российские авиакомпании перевезли более 51 млн пассажиров как по внутренним, так и по международным маршрутам. Этот показатель составляет почти 90% от аналогичного периода 2021 г. При этом на внутренних маршрутах в июле было занято в среднем 91,5% мест, что указывает на «увеличение спроса». 

Из федерального бюджета на субсидирование российских авиакомпаний было выделено 100 млрд руб. Ведомство пояснило, что выплаты начались в середине июля, они будут поступать каждый месяц в зависимости от фактической перевозки пассажиров. Эти средства могут быть использованы как на возмещение расходов на аренду и лизинг воздушных судов и авиадвигателей, так и на их страхование, техобслуживание и ремонт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных