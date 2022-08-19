В Минтрансе заявили о восстановлении спроса на авиаперевозки в РФ

Также в Минтранспорте отметили восстановление спроса на авиатранспортные услуги. По предварительным данным, за январь – июль 2022 г. российские авиакомпании перевезли более 51 млн пассажиров как по внутренним, так и по международным маршрутам. Этот показатель составляет почти 90% от аналогичного периода 2021 г. При этом на внутренних маршрутах в июле было занято в среднем 91,5% мест, что указывает на «увеличение спроса».