В Минтрансе заявили о восстановлении спроса на авиаперевозки в РФ
Субсидирование российских авиакомпаний привело к снижению тарифов на авиабилеты и повышению спроса на перевозки, сообщили в пресс–службе Минтранспорта, передает агентство «РИА Новости». В частности, средняя стоимость билетов снизилась на 8%.
«Субсидирование отечественных авиакомпаний для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним линиям дало ощутимый положительный результат. В частности, отмечено снижение тарифов на авиабилеты и повышение спроса на перевозки», – сказано в документе.
Уточняется, что средняя стоимость билета экономкласса на перелет по России в начале мая, когда еще не были утверждены правила субсидирования, составляла 8470 руб., а уже через месяц, в середине июня, когда отбор получателей субсидий завершился, – 7420 руб. Однако тариф незначительно увеличился до 7770 руб. в августе. В результате разница между средней стоимостью билета в начале мая и в начале августа составила около 8%.
Также в Минтранспорте отметили восстановление спроса на авиатранспортные услуги. По предварительным данным, за январь – июль 2022 г. российские авиакомпании перевезли более 51 млн пассажиров как по внутренним, так и по международным маршрутам. Этот показатель составляет почти 90% от аналогичного периода 2021 г. При этом на внутренних маршрутах в июле было занято в среднем 91,5% мест, что указывает на «увеличение спроса».
Из федерального бюджета на субсидирование российских авиакомпаний было выделено 100 млрд руб. Ведомство пояснило, что выплаты начались в середине июля, они будут поступать каждый месяц в зависимости от фактической перевозки пассажиров. Эти средства могут быть использованы как на возмещение расходов на аренду и лизинг воздушных судов и авиадвигателей, так и на их страхование, техобслуживание и ремонт.
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