Рост цен производителей в Германии установил новый максимум по итогам июля

Рост цен производителей, в первую очередь, связан с ростом стоимости энергоносителей. В частности, стоимость энергии в Германии в июле подскочила более чем в 2 раза (на 105%) в годовом выражении, в том числе цены на газ выросли в 2,6 раза, а на электричество – в 2,3 раза. Если не учитывать эти показатели, то рост цен производителей составил 14,6%.