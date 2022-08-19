Рост цен производителей в Германии установил новый максимум по итогам июля
Цены производителей (индекс PPI) в Германии в июле выросли на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Это самый большой показатель с начала ведения расчетов в 1949 г.
Уточняется, что рост обновлял рекорды ежемесячно в период с декабря по май. Только в июне показатель несколько снизился до 32,7% с майских 33,6%. Аналитики Trading Economics ожидали, что тенденция к замедлению сохранится на уровне 32%.
Согласно статистическим данным, производственная инфляция в месячном выражении в июле поставила рекорд. Она выросла на 5,3% после роста на 0,6% в июне.
Рост цен производителей, в первую очередь, связан с ростом стоимости энергоносителей. В частности, стоимость энергии в Германии в июле подскочила более чем в 2 раза (на 105%) в годовом выражении, в том числе цены на газ выросли в 2,6 раза, а на электричество – в 2,3 раза. Если не учитывать эти показатели, то рост цен производителей составил 14,6%.
Кроме того, стоимость производства промежуточных товаров выросла на 19,1%, товаров кратковременного пользования – на 16,2%, долговременного пользования – на 10,9%. Выпуск капитальных товаров подорожал на 8%.
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