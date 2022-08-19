Газета
Экономика

Товарооборот России и Грузии в январе–июне 2022 года увеличился на 32%

Ведомости

Торговый оборот между Россией и Грузией за первое полугодие вырос на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. и составил $962 млн, следует из данных правительственного агентства статистики Geostat.

Россия занимает второе место среди партнеров Грузии с долей в 11,4% в общем торговом обороте страны несмотря на то, что в 2008 г. Грузия официально разорвала дипломатические отношения с РФ. За январь–июнь экспорт Грузии в Россию составил более 41 000 тонн ферросплавов, сумма которых превышает $86 млн, кроме того, были поставлены 21 000 тонн натуральных вин на сумму более $57 млн, 34 000 тонн минеральных и пресных вод – более $18 млн, 1200 легковых автомобилей – около $14 млн, а также более 3400 тонн спиртных напитков – $13,6 млн.

Россия поставила Грузии 198 000 тонн нефти и нефтепродуктов – $184 млн, порядка 157 000 тонн нефтяных газов и углеводородов – $40 млн, 53 000 тон кокса и полукокса – $40 млн, более 77 000 тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки – более $28 млн, а также 14 800 тонн маргарина – $25,7 млн.

На первом месте по товарообороту с Грузией расположена Турция. Их товарооборот в январе–июне составил $1,2 млрд – рост 37% год к году. На третьем месте Китай – торговый оборот $922 млн (рост 41%).

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных