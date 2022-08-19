Товарооборот России и Грузии в январе–июне 2022 года увеличился на 32%

Россия занимает второе место среди партнеров Грузии с долей в 11,4% в общем торговом обороте страны несмотря на то, что в 2008 г. Грузия официально разорвала дипломатические отношения с РФ. За январь–июнь экспорт Грузии в Россию составил более 41 000 тонн ферросплавов, сумма которых превышает $86 млн, кроме того, были поставлены 21 000 тонн натуральных вин на сумму более $57 млн, 34 000 тонн минеральных и пресных вод – более $18 млн, 1200 легковых автомобилей – около $14 млн, а также более 3400 тонн спиртных напитков – $13,6 млн.