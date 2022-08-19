Товарооборот России и Грузии в январе–июне 2022 года увеличился на 32%
Торговый оборот между Россией и Грузией за первое полугодие вырос на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. и составил $962 млн, следует из данных правительственного агентства статистики Geostat.
Россия занимает второе место среди партнеров Грузии с долей в 11,4% в общем торговом обороте страны несмотря на то, что в 2008 г. Грузия официально разорвала дипломатические отношения с РФ. За январь–июнь экспорт Грузии в Россию составил более 41 000 тонн ферросплавов, сумма которых превышает $86 млн, кроме того, были поставлены 21 000 тонн натуральных вин на сумму более $57 млн, 34 000 тонн минеральных и пресных вод – более $18 млн, 1200 легковых автомобилей – около $14 млн, а также более 3400 тонн спиртных напитков – $13,6 млн.
Россия поставила Грузии 198 000 тонн нефти и нефтепродуктов – $184 млн, порядка 157 000 тонн нефтяных газов и углеводородов – $40 млн, 53 000 тон кокса и полукокса – $40 млн, более 77 000 тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки – более $28 млн, а также 14 800 тонн маргарина – $25,7 млн.
На первом месте по товарообороту с Грузией расположена Турция. Их товарооборот в январе–июне составил $1,2 млрд – рост 37% год к году. На третьем месте Китай – торговый оборот $922 млн (рост 41%).
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