Правительство в сентябре представит Путину предложения о дальнейшем развитии страны
Правительство в сентябре представит президенту России Владимиру Путину предложения о дальнейшем социальном и экономическом развитии страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«С учетом тех рисков и внешнего давления, с которыми мы столкнулись, необходимо сегодня сформировать общее видение дальнейшего социального и экономического развития России – как в краткосрочной перспективе, что должно быть отражено в проекте федерального бюджета на следующий год, так и на более длительный период», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.
По словам премьер-министра, кабмину необходимо обеспечить оживление потребительского спроса, кредитования, создать условия для сохранения рабочих мест и усиления инвестиционной активности, продолжить развитие отраслевых рынков и способствовать опережающему формированию инфраструктуры. Результаты работы будут представлены Путину в сентябре, добавил он.
Ранее сегодня Мишустин заявил, что ситуацию в российской экономике удалось стабилизировать благодаря совместным решениям правительства и ЦБ. При этом, по его мнению, финансовая система в условиях санкций нуждается в «серьезной донастройке».
Главная задача сейчас — «принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста, а для этого нужно комплексное развитие всех секторов: фондового, банковского, страхового и пенсионного», отметил премьер.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.