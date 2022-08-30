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Экономика

Правительство в сентябре представит Путину предложения о дальнейшем развитии страны

Ведомости

Правительство в сентябре представит президенту России Владимиру Путину предложения о дальнейшем социальном и экономическом развитии страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«С учетом тех рисков и внешнего давления, с которыми мы столкнулись, необходимо сегодня сформировать общее видение дальнейшего социального и экономического развития России – как в краткосрочной перспективе, что должно быть отражено в проекте федерального бюджета на следующий год, так и на более длительный период», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра, кабмину необходимо обеспечить оживление потребительского спроса, кредитования, создать условия для сохранения рабочих мест и усиления инвестиционной активности, продолжить развитие отраслевых рынков и способствовать опережающему формированию инфраструктуры. Результаты работы будут представлены Путину в сентябре, добавил он.

Ранее сегодня Мишустин заявил, что ситуацию в российской экономике удалось стабилизировать благодаря совместным решениям правительства и ЦБ. При этом, по его мнению, финансовая система в условиях санкций нуждается в «серьезной донастройке».

Главная задача сейчас — «принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста, а для этого нужно комплексное развитие всех секторов: фондового, банковского, страхового и пенсионного», отметил премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных