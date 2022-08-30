Правительство в сентябре представит Путину предложения о дальнейшем развитии страны

«С учетом тех рисков и внешнего давления, с которыми мы столкнулись, необходимо сегодня сформировать общее видение дальнейшего социального и экономического развития России – как в краткосрочной перспективе, что должно быть отражено в проекте федерального бюджета на следующий год, так и на более длительный период», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.