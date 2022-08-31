В Швейцарии началась национальная кампания по экономии электроэнергии

В заявлении говорится, что кампания будет проводиться до апреля 2023 г. Рекомендации включают в себя то, как экономить газ, мазут, электричество и другие источники энергии дома или на работе. Речь идет о «снижении температуры отопления, потреблении меньшего количества горячей воды, выключении электроприборов и освещения, когда они не используются».