В Швейцарии началась национальная кампания по экономии электроэнергии
В Швейцарии началась кампания по недопущению перебоев с обеспечением электроэнергией и газом предстоящей зимой, следует из заявления Федерального совета страны.
В заявлении говорится, что кампания будет проводиться до апреля 2023 г. Рекомендации включают в себя то, как экономить газ, мазут, электричество и другие источники энергии дома или на работе. Речь идет о «снижении температуры отопления, потреблении меньшего количества горячей воды, выключении электроприборов и освещения, когда они не используются».
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули поставки энергоресурсов. Так, в начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России. Также европейские страны ищут способы отказаться от российского газа.
В рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. Согласно плану, Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
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