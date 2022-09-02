Германия и Венгрия начали тратить запасы газа из подземных хранилищ
Несколько стран Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока», следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe.
Так, к нетто-отбору газа из ПХГ перешли Венгрия и Германия. По состоянию на 31 августа уровень заполненности ПХГ Венгрии сократился на 0,9 п. п.
Несмотря на отбор газа несколькими немецкими компаниями, в целом по ФРГ удается поддерживать нетто-прирост закачки. Показатель увеличился за 31 августа на 0,25 п. п. Наиболее заметные отборы газа показывают компании VNG, OMV, MET и EWE.
Как следует из данных ассоциации, в среднем резервы Европы выросли до 80,35%, увеличивших на 0,19 п. п. за 31 августа.
31 августа «Газпром» приостановил прокачку газа по «Северному потоку» из-за планового ремонта на компрессорной станции «Портовая». Если технические неисправности обнаружены не будут, то прокачка газа возобновится в 04:00 мск 3 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.
Из-за сокращения поставок газа страны Европы столкнулись с нехваткой энергоносителей, в результате чего цены на газ в Европе начали стремительно расти. По состоянию на 31 августа превысили целевой уровень хранилища Бельгии (89%), Чехии (82%), Дании (94%), Франции (91%), Германии (84%), Италии (82%), Польши (99%), Португалии (100%) и Испании (84%).
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