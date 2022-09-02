Германия и Венгрия начали тратить запасы газа из подземных хранилищ

31 августа «Газпром» приостановил прокачку газа по «Северному потоку» из-за планового ремонта на компрессорной станции «Портовая». Если технические неисправности обнаружены не будут, то прокачка газа возобновится в 04:00 мск 3 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.