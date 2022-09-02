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Экономика

Германия и Венгрия начали тратить запасы газа из подземных хранилищ

Ведомости

Несколько стран Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока», следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Так, к нетто-отбору газа из ПХГ перешли Венгрия и Германия. По состоянию на 31 августа уровень заполненности ПХГ Венгрии сократился на 0,9 п. п.

Несмотря на отбор газа несколькими немецкими компаниями, в целом по ФРГ удается поддерживать нетто-прирост закачки. Показатель увеличился за 31 августа на 0,25 п. п. Наиболее заметные отборы газа показывают компании VNG, OMV, MET и EWE.

Как следует из данных ассоциации, в среднем резервы Европы выросли до 80,35%, увеличивших на 0,19 п. п. за 31 августа.

31 августа «Газпром» приостановил прокачку газа по «Северному потоку» из-за планового ремонта на компрессорной станции «Портовая». Если технические неисправности обнаружены не будут, то прокачка газа возобновится в 04:00 мск 3 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.

Из-за сокращения поставок газа страны Европы столкнулись с нехваткой энергоносителей, в результате чего цены на газ в Европе начали стремительно расти. По состоянию на 31 августа превысили целевой уровень хранилища Бельгии (89%), Чехии (82%), Дании (94%), Франции (91%), Германии (84%), Италии (82%), Польши (99%), Португалии (100%) и Испании (84%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных