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Экономика

Россия во втором полугодии сможет экспортировать до 30 млн тонн зерна

Ведомости

Россия готова во втором полугодии поставить на внешние рынки до 30 млн т зерна в рамках своих обязательств перед международными партнерами и договоренностей с ООН. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз.

«Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 г. на внешние рынки до 30 млн т зерна», — говорится в сообщении. Уточняется, что эта мера направлена на поддержку нуждающихся стран. Кроме того, таким образом Россия будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире.

Ранее Минсельхоз спрогнозировал, что общий объем урожая зерна по итогам этого года может составить 130 млн т, в том числе рекордные 87 млн т пшеницы. Предполагается, что экспорт зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году составит 50 млн т, включая 39,5 млн т пшеницы.

Рекордные показатели также спрогнозировал и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Согласно его оценке, в этом году аграрии могут собрать 95 млн т пшеницы и 145 млн т всего зерна.

Однако в начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что такого показателя по зерну, может быть, и не получится достигнуть по нескольким причинам, в том числе из-за сложных погодных условий. Директор ИКАР Дмитрий Рылько сообщил, что на объем урожая также окажет влияние поздняя уборка зерна. 

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, август в Москве в этом году стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений с 1878 г. Он отметил, что в течение месяца воздух прогревался выше 30 градусов восемь раз, что является «фантастически рекордным значением» для августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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