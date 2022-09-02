Россия во втором полугодии сможет экспортировать до 30 млн тонн зерна

«Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 г. на внешние рынки до 30 млн т зерна», — говорится в сообщении. Уточняется, что эта мера направлена на поддержку нуждающихся стран. Кроме того, таким образом Россия будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире.