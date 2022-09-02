Россия во втором полугодии сможет экспортировать до 30 млн тонн зерна
Россия готова во втором полугодии поставить на внешние рынки до 30 млн т зерна в рамках своих обязательств перед международными партнерами и договоренностей с ООН. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз.
«Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 г. на внешние рынки до 30 млн т зерна», — говорится в сообщении. Уточняется, что эта мера направлена на поддержку нуждающихся стран. Кроме того, таким образом Россия будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире.
Ранее Минсельхоз спрогнозировал, что общий объем урожая зерна по итогам этого года может составить 130 млн т, в том числе рекордные 87 млн т пшеницы. Предполагается, что экспорт зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году составит 50 млн т, включая 39,5 млн т пшеницы.
Рекордные показатели также спрогнозировал и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Согласно его оценке, в этом году аграрии могут собрать 95 млн т пшеницы и 145 млн т всего зерна.
Однако в начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что такого показателя по зерну, может быть, и не получится достигнуть по нескольким причинам, в том числе из-за сложных погодных условий. Директор ИКАР Дмитрий Рылько сообщил, что на объем урожая также окажет влияние поздняя уборка зерна.
По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, август в Москве в этом году стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений с 1878 г. Он отметил, что в течение месяца воздух прогревался выше 30 градусов восемь раз, что является «фантастически рекордным значением» для августа.
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