Мантуров не стал говорить о продлении параллельного импорта после 2023 года
Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время Восточного экономического форума не стал прогнозировать возможность продления параллельного импорта на 2024 г. и последующие за ним годы, передает агентство «РИА Новости». При этом он уточнил, что решение о продлении параллельного импорта на 2023 г. уже подготовлено.
«Я бы не строил таких прогнозов. Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 г., а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — сказал он, отвечая на вопрос о продлении параллельного импорта после 2023 г.
Он также отметил, что формат нынешнего механизма импорта сохранится в 2023 г. По словам Мантурова, список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении работы на территории России.
Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что программа параллельного импорта будет продлена на следующий год. Он также отметил, что еще на год будут продлены антикризисные меры, которые связаны с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны, продажи отдельных видов лекарств и др.
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