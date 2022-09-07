Мантуров не стал говорить о продлении параллельного импорта после 2023 года

«Я бы не строил таких прогнозов. Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 г., а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — сказал он, отвечая на вопрос о продлении параллельного импорта после 2023 г.