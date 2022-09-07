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Мантуров не стал говорить о продлении параллельного импорта после 2023 года

Ведомости

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время Восточного экономического форума не стал прогнозировать возможность продления параллельного импорта на 2024 г. и последующие за ним годы, передает агентство «РИА Новости». При этом он уточнил, что решение о продлении параллельного импорта на 2023 г. уже подготовлено.

«Я бы не строил таких прогнозов. Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 г., а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — сказал он, отвечая на вопрос о продлении параллельного импорта после 2023 г.

Он также отметил, что формат нынешнего механизма импорта сохранится в 2023 г. По словам Мантурова, список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении работы на территории России.

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Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что программа параллельного импорта будет продлена на следующий год. Он также отметил, что еще на год будут продлены антикризисные меры, которые связаны с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны, продажи отдельных видов лекарств и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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