Небензя допустил прекращение «продуктовой сделки» из-за невыполнения условий
Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя допустил отказ России от дальнейшего участия в «продуктовой сделке», поскольку часть договоренностей касательно экспорта продовольствия из России не соблюдаются, передает агентство «РИА Новости».
Небензя напомнил, что срок действия сделки составляет четыре месяца — он истекает в ноябре. С момента начала действия договоренностей по «зерновой сделки» Россия так не смогла вывезти ни одного судна с сельхозпродукцией, сообщил постпред РФ. По его словам, из-за этого сделку по вывозу продовольствия могут не продлить. Отвечая на вопрос об угрозе срыва сделки, он отметил, что не участвует в переговорах по ее продлению, но допустил любой сценарий из-за невыполнения условий сделки.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
О том, что условия сделки с Россией «реализуются намного хуже», чем первая часть, связанная с вывозом украинского зерна из заблокированных черноморских портов, в конце августа заявлял МИД России. Тогда замминистра Андрей Руденко говорил, что Москва хотела бы исполнения обоих соглашений «синхронно и параллельно», однако ограничения, которые не позволяют России вывозить свою сельхозпродукцию, до сих пор сохраняются.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса