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Экономика

Небензя допустил прекращение «продуктовой сделки» из-за невыполнения условий

Ведомости

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя допустил отказ России от дальнейшего участия в «продуктовой сделке», поскольку часть договоренностей касательно экспорта продовольствия из России не соблюдаются, передает агентство «РИА Новости».

Небензя напомнил, что срок действия сделки составляет четыре месяца — он истекает в ноябре. С момента начала действия договоренностей по «зерновой сделки» Россия так не смогла вывезти ни одного судна с сельхозпродукцией, сообщил постпред РФ. По его словам, из-за этого сделку по вывозу продовольствия могут не продлить. Отвечая на вопрос об угрозе срыва сделки, он отметил, что не участвует в переговорах по ее продлению, но допустил любой сценарий из-за невыполнения условий сделки.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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О том, что условия сделки с Россией «реализуются намного хуже», чем первая часть, связанная с вывозом украинского зерна из заблокированных черноморских портов, в конце августа заявлял МИД России. Тогда замминистра Андрей Руденко говорил, что Москва хотела бы исполнения обоих соглашений «синхронно и параллельно», однако ограничения, которые не позволяют России вывозить свою сельхозпродукцию, до сих пор сохраняются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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