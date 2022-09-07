Небензя допустил прекращение «продуктовой сделки» из-за невыполнения условий

Небензя напомнил, что срок действия сделки составляет четыре месяца — он истекает в ноябре. С момента начала действия договоренностей по «зерновой сделки» Россия так не смогла вывезти ни одного судна с сельхозпродукцией, сообщил постпред РФ. По его словам, из-за этого сделку по вывозу продовольствия могут не продлить. Отвечая на вопрос об угрозе срыва сделки, он отметил, что не участвует в переговорах по ее продлению, но допустил любой сценарий из-за невыполнения условий сделки.