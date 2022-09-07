Путин заявил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%

«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция, она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14% с небольшим. Я еще об этом поговорю, но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение. Там на подъем, у нас — на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%», — заявил президент.