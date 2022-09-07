Газета
Экономика

Путин заявил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%

Ведомости

Инфляция в России, в отличие от западных стран, снижается — по итогам года ее уровень может быть около 12%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция, она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14% с небольшим. Я еще об этом поговорю, но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение. Там на подъем, у нас — на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%», — заявил президент.

В июле Банк России также дал оптимистичные прогнозы по инфляции. По данным регулятора, в этом году она составит 12-15%, а в следующем — снизится до 5–7% в 2023 г. К показателю в 4% инфляция вернется в 2024 г. Еще в июне ЦБ говорил о росте цен на уровне 14-17% в 2022 г. В конце августа Минэкономразвития опубликовало данные, согласно которым за неделю с 23 по 29 августа годовая инфляция в России замедлилась до 14,31%.

В странах ЕС инфляция в этом году побила рекорды. В частности, по итогам августа инфляция во всей еврозоне достигла максимума за все время существования единой континентальной валюты с 1999 г. Потребительские цены в странах еврозоны выросли на 9,1% год к году, сообщил Евростат. Сильнее всего потребительские цены росли из-за удорожания энергоносителей, которые по итогам августа выросли на 38,3% год к году.

При этом самая высокая инфляция была зафиксирована в странах Балтии. В частности, в Эстонии инфляция выросла на 25,2% в годовом выражении, в Литве — на 21,1% и Латвии — на 20,8%. В Германии и Франции, которые являются ключевыми экономиками Евросоюза, инфляция в августе составила 8,8% и 6,5% соответственно.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных