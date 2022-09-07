Путин заявил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%
Инфляция в России, в отличие от западных стран, снижается — по итогам года ее уровень может быть около 12%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция, она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14% с небольшим. Я еще об этом поговорю, но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение. Там на подъем, у нас — на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%», — заявил президент.
В июле Банк России также дал оптимистичные прогнозы по инфляции. По данным регулятора, в этом году она составит 12-15%, а в следующем — снизится до 5–7% в 2023 г. К показателю в 4% инфляция вернется в 2024 г. Еще в июне ЦБ говорил о росте цен на уровне 14-17% в 2022 г. В конце августа Минэкономразвития опубликовало данные, согласно которым за неделю с 23 по 29 августа годовая инфляция в России замедлилась до 14,31%.
В странах ЕС инфляция в этом году побила рекорды. В частности, по итогам августа инфляция во всей еврозоне достигла максимума за все время существования единой континентальной валюты с 1999 г. Потребительские цены в странах еврозоны выросли на 9,1% год к году, сообщил Евростат. Сильнее всего потребительские цены росли из-за удорожания энергоносителей, которые по итогам августа выросли на 38,3% год к году.
При этом самая высокая инфляция была зафиксирована в странах Балтии. В частности, в Эстонии инфляция выросла на 25,2% в годовом выражении, в Литве — на 21,1% и Латвии — на 20,8%. В Германии и Франции, которые являются ключевыми экономиками Евросоюза, инфляция в августе составила 8,8% и 6,5% соответственно.
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