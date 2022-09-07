FT: ЕС думает об ограничении цен на электроэнергию
Еврокомиссия может предложить ввести потолок для цен на электроэнергию, которую поставляют производители, независимые от газа. Предполагается, что лимит будет установлен на уровне 200 евро за МВт/ч, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект предложения.
Согласно документу, Еврокомиссия намерена рекомендовать странам ЕС ввести лимит на цены за электроэнергию. Ограничение коснется только независимых от газа производителей — ветровых, атомных и угольных электростанций. Однако в ЕС ожидают, что стоимость такой электроэнергии будет достаточно высокой, чтобы не препятствовать инвестициям в такое производство электричества в будущем.
Уточняется, что в настоящее время спотовая цена за МВт/ч электроэнергии превышает 450 евро в Германии. Такие высокие спотовые цены связаны с тем, что стоимость электроэнергии привязана к газовому рынку, цены на котором в последнее время значительно выросли на фоне новостей о прекращении поставок газа по «Северному потоку» и досрочном заполнении газохранилищ Европы. По данным издания, сейчас цены на газ в Европе примерно в 10 раз превышают средние значения за 10 лет.
Помимо этого, документ предполагает обязательное сокращение потребления электроэнергии на 5% в пиковые часы. Среди способов, с помощью которых можно заставить промышленных пользователей снизить потребление электроэнергии, значится снижение расходов на оплату будущих часов, а также компенсация.
Ожидается, что этот план дипломаты стран — членов ЕС обсудят сегодня — перед экстренной встречей министров энергетики в пятницу.
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