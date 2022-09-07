Газета
Экономика

FT: ЕС думает об ограничении цен на электроэнергию

Ведомости

Еврокомиссия может предложить ввести потолок для цен на электроэнергию, которую поставляют производители, независимые от газа. Предполагается, что лимит будет установлен на уровне 200 евро за МВт/ч, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект предложения.

Согласно документу, Еврокомиссия намерена рекомендовать странам ЕС ввести лимит на цены за электроэнергию. Ограничение коснется только независимых от газа производителей — ветровых, атомных и угольных электростанций. Однако в ЕС ожидают, что стоимость такой электроэнергии будет достаточно высокой, чтобы не препятствовать инвестициям в такое производство электричества в будущем.

Уточняется, что в настоящее время спотовая цена за МВт/ч электроэнергии превышает 450 евро в Германии. Такие высокие спотовые цены связаны с тем, что стоимость электроэнергии привязана к газовому рынку, цены на котором в последнее время значительно выросли на фоне новостей о прекращении поставок газа по «Северному потоку» и досрочном заполнении газохранилищ Европы. По данным издания, сейчас цены на газ в Европе примерно в 10 раз превышают средние значения за 10 лет.  

Помимо этого, документ предполагает обязательное сокращение потребления электроэнергии на 5% в пиковые часы. Среди способов, с помощью которых можно заставить промышленных пользователей снизить потребление электроэнергии, значится снижение расходов на оплату будущих часов, а также компенсация.

Ожидается, что этот план дипломаты стран — членов ЕС обсудят сегодня — перед экстренной встречей министров энергетики в пятницу.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных