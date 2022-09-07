FT: ЕС думает об ограничении цен на электроэнергию

Уточняется, что в настоящее время спотовая цена за МВт/ч электроэнергии превышает 450 евро в Германии. Такие высокие спотовые цены связаны с тем, что стоимость электроэнергии привязана к газовому рынку, цены на котором в последнее время значительно выросли на фоне новостей о прекращении поставок газа по «Северному потоку» и досрочном заполнении газохранилищ Европы. По данным издания, сейчас цены на газ в Европе примерно в 10 раз превышают средние значения за 10 лет.