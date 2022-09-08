Турция в августе установила абсолютный рекорд по экспорту товаров в Россию
Турция в августе текущего года установила рекорд за всю историю республики по экспорту товаров в Россию, передает ТАСС со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров страны.
«В августе Турция установила абсолютный рекорд по экспорту в Россию. Объем экспорта за один месяц составил $738 527 000. Это на 87,2% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года», — отметили в организации.
По данным Турецкого института статистики, в июне текущего года экспорт товаров из Турции в Россию увеличился на 46% по отношению к июню прошлого года и на 52% — к предыдущему месяцу, до $791,4 млн. В мае показатель составлял $519 млн. Сильно выросли поставки турецких фруктов, таких как персики и черешня, но также заметно увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих.
Помимо этого Турция с января по август текущего года увеличила импорт российской нефти на 104% до более 200 000 барр./сутки в сравнении с 98 000 барр./сутки за аналогичный период в прошлом году. Основные турецкие нефтеперерабатывающие компании — Tupras и STAR (турецкая «дочка» азербайджанской SOCAR) — в этом году значительно увеличили потребление российской нефти Urals и Siberian Light, одновременно сократив закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов, следует из данных Refinitiv.
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