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Турция в августе установила абсолютный рекорд по экспорту товаров в Россию

Ведомости

Турция в августе текущего года установила рекорд за всю историю республики по экспорту товаров в Россию, передает ТАСС со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров страны.

«В августе Турция установила абсолютный рекорд по экспорту в Россию. Объем экспорта за один месяц составил $738 527 000. Это на 87,2% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года», — отметили в организации.

По данным Турецкого института статистики, в июне текущего года экспорт товаров из Турции в Россию увеличился на 46% по отношению к июню прошлого года и на 52% — к предыдущему месяцу, до $791,4 млн. В мае показатель составлял $519 млн. Сильно выросли поставки турецких фруктов, таких как персики и черешня, но также заметно увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих.

Помимо этого Турция с января по август текущего года увеличила импорт российской нефти на 104% до более 200 000 барр./сутки в сравнении с 98 000 барр./сутки за аналогичный период в прошлом году. Основные турецкие нефтеперерабатывающие компании — Tupras и STAR (турецкая «дочка» азербайджанской SOCAR) — в этом году значительно увеличили потребление российской нефти Urals и Siberian Light, одновременно сократив закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов, следует из данных Refinitiv.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных