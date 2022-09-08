Турция в августе установила абсолютный рекорд по экспорту товаров в Россию

По данным Турецкого института статистики, в июне текущего года экспорт товаров из Турции в Россию увеличился на 46% по отношению к июню прошлого года и на 52% — к предыдущему месяцу, до $791,4 млн. В мае показатель составлял $519 млн. Сильно выросли поставки турецких фруктов, таких как персики и черешня, но также заметно увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих.