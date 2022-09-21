Росатом инвестировал в импортозамещение для СПГ-проектов 1 млрд рублей

«В своем выступлении директор по газнефтехимии "Атомэнергомаш" Олег Шумаков отметил, что АЭМ работает над задачей по локализации и импортозамещению критически важного СПГ-оборудования с 2017 г. Суммарный объем инвестиций в импортозамещение для СПГ-проектов, осуществленных госкорпорацией "Росатом" за это время, составил 1 млрд руб.», — говорится в сообщении пресс-службы компании (цитата по ТАСС).