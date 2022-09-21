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Росатом инвестировал в импортозамещение для СПГ-проектов 1 млрд рублей

Ведомости

«Росатом» суммарно инвестировал в импортозамещение для СПГ-проектов 1 млрд руб., сообщил директор по газнефтехимии «Атомэнергомаш» Олег Шумаков.

«В своем выступлении директор по газнефтехимии "Атомэнергомаш" Олег Шумаков отметил, что АЭМ работает над задачей по локализации и импортозамещению критически важного СПГ-оборудования с 2017 г. Суммарный объем инвестиций в импортозамещение для СПГ-проектов, осуществленных госкорпорацией "Росатом" за это время, составил 1 млрд руб.», — говорится в сообщении пресс-службы компании (цитата по ТАСС).

За этот период при поддержке Минпромторга был построен уникальный единственный в Европе стендовый комплекс для динамических испытаний СПГ-оборудования, освоено серийное производство СПГ-насосов, изготовлены среднетоннажные витые теплообменники, производится пилотный образец жидкостного турбодетандера, ведется разработка стендеров отгрузки СПГ, прорабатывается освоение многопоточных витых теплообменников, отметил Шумаков в ходе выступления.

В июле стало известно, что Газпром инвестирует 18 млрд руб. в СПГ-проекты в Ростовской области. Компания реализует проекты строительства малотоннажных комплексов по сжижению природного газа. Они предназначены для приема из газотранспортной системы, коммерческого учета, предварительной подготовки и осушки природного газа, его частичного или полного сжижения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных