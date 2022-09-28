Ялтинский экономический форум перенесли на II квартал 2023 года
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесли на II квартал 2023 г., такое распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на II квартал 2023 г. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно», – прокомментировал он перенос форума в своем Telegram-канале.
В последний раз форум проводился в 2019 г., в 2020 и 2021 гг. мероприятие не проходило из-за пандемии. В середине февраля постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что проведение форума откладывается до осени текущего года. Решение он объяснил ростом показателя заболеваемости СOVID-19, подчеркнув, что перенос не связан с «напряженностью вокруг». В апреле Аксенов заявил, что ЯМЭФ состоится в IV квартале 2022 г. из-за «нестабильной международной ситуации». В августе Мурадов объявил о переносе форума на 2023 г.
Ялтинский форум проходит с 2015 г. в Крыму традиционно в апреле. В нем принимали участие бизнесмены из Европы, Латинской Америки, Африки, а также Донецкой народной республики. На ЯМЭФ в 2019 г. приехало 4500 человек, в числе которых было 807 иностранных делегатов. На встрече было подписано 102 соглашения на общую сумма 215 млрд руб.
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