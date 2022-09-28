Ялтинский экономический форум перенесли на II квартал 2023 года

В последний раз форум проводился в 2019 г., в 2020 и 2021 гг. мероприятие не проходило из-за пандемии. В середине февраля постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что проведение форума откладывается до осени текущего года. Решение он объяснил ростом показателя заболеваемости СOVID-19, подчеркнув, что перенос не связан с «напряженностью вокруг». В апреле Аксенов заявил, что ЯМЭФ состоится в IV квартале 2022 г. из-за «нестабильной международной ситуации». В августе Мурадов объявил о переносе форума на 2023 г.