Байден запретил минфину США обмен СДР с Россией и Белоруссией
Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает минфину США предоставлять России и Белоруссии доллары в обмен на специальные права заимствования (СДР). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Закон <...> запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящимися у России или Белоруссии», — говорится в сообщении.
В пояснительной записке конгресса США сказано, что минфин должен активно призывать остальные страны, которые являются членами Международного валютного фонда (МВФ), также отказаться от обмена СДР, принадлежащих России и Белоруссии.
Согласно документу, ведомство обязано направить своего представителя в каждую международную финансовую организацию для того, чтобы РФ и Белоруссии не предоставляли финансовую помощь. Исключение касается только средств «на решение основных человеческих потребностей гражданского населения».
Отмечается, что закон будет действовать в течение пяти лет. В то же время он может утратить свою силу через 30 дней, если президент США сообщит конгрессу, что Россия отказалась от «дестабилизирующих действий» в отношении Украины.
Данная инициатива была предложена в начале марта на фоне начала спецоперации России на Украине. В мае законопроект одобрила палата представителей конгресса США. Принятие документа поддержали 417 конгрессменов, двое высказались против.
В начале августа 2021 г. МВФ выделил $650 млрд на восстановление экономики стран после пандемии. Россия получила 12,3 млрд СДР, что на тот момент составляло $17,5 млрд. СДР являются расчетной единицей МВФ. Согласно правилам, их можно обменять на доллары, евро, иены, фунты стерлингов и юани. Как пишет ТАСС, СДР составляют около 3,5-4% от международных резервов РФ.
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