Новак: стоимость нефти в 2023 году составит около $100 за баррель

«Мы стараемся в рамках ОПЕК+ обеспечивать балансировку спроса и предложения. Это, на мой взгляд, тот инструмент, который может каким-то образом снизить волатильность. И в текущей ситуации в следующем году мы, если все-таки прогнозировать, увидим, наверное, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем на рынке — плюс-минус ($100 за баррель. — "Ведомости"). Может быть, чуть меньше», — сказал он.