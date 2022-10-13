Новак: стоимость нефти в 2023 году составит около $100 за баррель
Мировые цены на нефть могут остаться на прежнем уровне в 2023 г., то есть в районе $100 за баррель, такой прогноз дал вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». При этом он отметил, что в условиях высокой неопределенности давать прогнозы достаточно сложно.
«Мы стараемся в рамках ОПЕК+ обеспечивать балансировку спроса и предложения. Это, на мой взгляд, тот инструмент, который может каким-то образом снизить волатильность. И в текущей ситуации в следующем году мы, если все-таки прогнозировать, увидим, наверное, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем на рынке — плюс-минус ($100 за баррель. — "Ведомости"). Может быть, чуть меньше», — сказал он.
Ранее сегодня в минфине США предложили установить предельную цену на нефть из России на отметке $60 за баррель. По словам главы минфина США Джанет Йеллен, это позволит сократить доходы России от продажи энергоносителей, но при этом обеспечит ей сохранение прибыли от добычи.
В ответ на это предложение Новак сказал, что цена должна складываться рыночными механизмами. Вице-премьер также напомнил, что Россия прекратит поставки энергоносителей в любые страны, которые поддержат введение ценового потолка — вне зависимости от его уровня.
Ранее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
Накануне, 12 октября, президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», вновь подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на газ является «чушью и бредом».
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