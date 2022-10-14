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Экономика

В МВФ предупредили о последствиях полного прекращения поставок газа из России

Ведомости

Гипотетическое полное прекращение поставок российского природного газа в Европу и холодная зима могут привести к сокращению ВВП до 3% в ряде государств Центральной и Восточной Европы, заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

«В нынешних условиях европейские власти сталкиваются с серьезными компромиссами и трудным выбором политического курса. Им необходимо снизить инфляцию и одновременно помочь уязвимым домохозяйствам и экономически устойчивым компаниям справиться с энергетическим кризисом», — отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Каммера, цены на энергоносители резко выросли и вряд ли они скоро вернутся к уровню, на котором находились до начала российской специальной военной операции на Украине. По прогнозам МВФ, базовая инфляция в следующем году составит около 6% в развитых государствах Европы и 12% в странах с развивающейся экономикой.

Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, не раз предупреждал западные страны, что Россия не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных