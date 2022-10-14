В МВФ предупредили о последствиях полного прекращения поставок газа из России
Гипотетическое полное прекращение поставок российского природного газа в Европу и холодная зима могут привести к сокращению ВВП до 3% в ряде государств Центральной и Восточной Европы, заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
«В нынешних условиях европейские власти сталкиваются с серьезными компромиссами и трудным выбором политического курса. Им необходимо снизить инфляцию и одновременно помочь уязвимым домохозяйствам и экономически устойчивым компаниям справиться с энергетическим кризисом», — отметил он (цитата по ТАСС).
По словам Каммера, цены на энергоносители резко выросли и вряд ли они скоро вернутся к уровню, на котором находились до начала российской специальной военной операции на Украине. По прогнозам МВФ, базовая инфляция в следующем году составит около 6% в развитых государствах Европы и 12% в странах с развивающейся экономикой.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, не раз предупреждал западные страны, что Россия не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса