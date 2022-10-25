Таможня сообщила о прекращении товарооборота с КНДР на Дальнем Востоке
Товарооборот между Россией и КНДР через таможни Дальнего Востока полностью остановлен на фоне санкций. Об этом сообщил глава Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.
Начальник региональной таможни пояснил, что причиной стали ограничения, введенные ООН против Пхеньяна. «Объем торговли с Северной Кореей, о нем сложно говорить, поскольку мы не торгуем сейчас с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею», — сказал Ладыгин (цитата по ТАСС).
Он допустил, что Россия могла бы поставлять в КНДР лекарства и продукты питания, когда откроется граница и возобновится железнодорожное сообщение между странами. Ладыгин уточнил, что пока что по этому вопросу «ясности нет».
Глава Дальневосточной таможни также сообщил о переносе сроков открытия пункта пропуска «Хасан» (Приморский край) — «Туманган». Как следствие, откладывается и срок возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Северной Кореей. По словам Ладыгина, возможно, пункт пропуска заработает в конце октября.
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