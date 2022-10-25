Таможня сообщила о прекращении товарооборота с КНДР на Дальнем Востоке

Начальник региональной таможни пояснил, что причиной стали ограничения, введенные ООН против Пхеньяна. «Объем торговли с Северной Кореей, о нем сложно говорить, поскольку мы не торгуем сейчас с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею», — сказал Ладыгин (цитата по ТАСС).