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Экономика

Таможня сообщила о прекращении товарооборота с КНДР на Дальнем Востоке

Ведомости

Товарооборот между Россией и КНДР через таможни Дальнего Востока полностью остановлен на фоне санкций. Об этом сообщил глава Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

Начальник региональной таможни пояснил, что причиной стали ограничения, введенные ООН против Пхеньяна. «Объем торговли с Северной Кореей, о нем сложно говорить, поскольку мы не торгуем сейчас с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею», — сказал Ладыгин (цитата по ТАСС). 

Он допустил, что Россия могла бы поставлять в КНДР лекарства и продукты питания, когда откроется граница и возобновится железнодорожное сообщение между странами. Ладыгин уточнил, что пока что по этому вопросу «ясности нет». 

Глава Дальневосточной таможни также сообщил о переносе сроков открытия пункта пропуска «Хасан» (Приморский край) — «Туманган». Как следствие, откладывается и срок возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Северной Кореей. По словам Ладыгина, возможно, пункт пропуска заработает в конце октября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных