Оборот товаров и услуг в Москве составил 12,8 трлн рублей с начала года

В ведомстве уточнили, что показатель вырос на 20,7% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что с января по сентябрь 2022 г. выручка сферы торговли увеличилась на 22,4% относительно аналогичного периода в 2021 г. Этот показатель составил 5,7 трлн руб.