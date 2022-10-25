Оборот товаров и услуг в Москве составил 12,8 трлн рублей с начала года
Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за первые девять месяцев 2022 г. достиг 12,8 трлн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений.
В ведомстве уточнили, что показатель вырос на 20,7% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что с января по сентябрь 2022 г. выручка сферы торговли увеличилась на 22,4% относительно аналогичного периода в 2021 г. Этот показатель составил 5,7 трлн руб.
При этом Ефимов обратил внимание на сокращение оборотов в торговле автомобилями. По его словам, показатель снизился на 26,8% относительно прошлого года и составил 708,1 млрд руб. Другая ситуация фиксируется у предприятий сферы услуг. По итогам первых девяти месяцев 2022 г. их оборот составил 7,1 трлн руб., что больше на 19,3% прошлогоднего показателя.
В эфире телеканала «Россия 24» Ефимов рассказал, что вместе с увеличением оборота товаров и услуг в Москве последние три месяца наблюдается дефляция. Он добавил, что по итогам года столичные власти рассчитывают выйти на инфляцию на уровне 12%. По его словам, в Москве наблюдается рост покупательной способности, тенденция положительная. За девять месяцев 2022 г. инфляция в Москве составила 10,7%, уточнил Ефимов.
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