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Экономика

Оборот товаров и услуг в Москве составил 12,8 трлн рублей с начала года

Ведомости

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за первые девять месяцев 2022 г. достиг 12,8 трлн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В ведомстве уточнили, что показатель вырос на 20,7% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что с января по сентябрь 2022 г. выручка сферы торговли увеличилась на 22,4% относительно аналогичного периода в 2021 г. Этот показатель составил 5,7 трлн руб. 

При этом Ефимов обратил внимание на сокращение оборотов в торговле автомобилями. По его словам, показатель снизился на 26,8% относительно прошлого года и составил 708,1 млрд руб. Другая ситуация фиксируется у предприятий сферы услуг. По итогам первых девяти месяцев 2022 г. их оборот составил 7,1 трлн руб., что больше на 19,3% прошлогоднего показателя. 

В эфире телеканала «Россия 24» Ефимов рассказал, что вместе с увеличением оборота товаров и услуг в Москве последние три месяца наблюдается дефляция. Он добавил, что по итогам года столичные власти рассчитывают выйти на инфляцию на уровне 12%. По его словам, в Москве наблюдается рост покупательной способности, тенденция положительная. За девять месяцев 2022 г. инфляция в Москве составила 10,7%, уточнил Ефимов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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